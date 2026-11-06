Doi candidați pentru șefia Băncii Centrale Europene. Cine îi poate lua locul lui Christine Lagarde

Țările din zona euro au nominalizat vineri doi bancheri centrali vechi pentru a o înlocui pe Christine Lagarde în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene (BCE). Ambii candidați sunt considerați luptători experimentați în situații de criză, potrivit agenției Reuters.

Spania l-a nominalizat pe Pablo Hernandez de Cos, directorul Băncii Reglementelor Internaționale (BIS), iar Olanda l-a propus pe Klaas Knot, fostul guvernator al băncii centrale, pentru a prelua, începând din luna februarie, cel mai important rol financiar din Europa.

„La următoarea reuniune din 9 noiembrie, Eurogrupul va evalua acești candidați”, a declarat Kyriakos Pierrakakis, președintele Eurogrupului, forul care îi reprezintă pe miniștrii de Finanțe din țările care împart moneda unică.

Continuitate la nivelul politicii monetare a BCE

Aceste nominalizări transmit un semnal clar de continuitate la conducerea Băncii Centrale Europene. Ambii candidați au experiență solidă, participând anterior la reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE, organismul care stabilește rata dobânzii în zona euro. Cea mai mare parte a carierei lor profesionale a fost dedicată activității din cadrul băncilor centrale.

Analiștii financiari estimează că, pe termen mediu, niciunul dintre cei doi candidați nu va opera modificări majore de politică monetară, menținând stabilitatea instituției.

„În mod simplist, Knot este văzut ca fiind «hawkish» (nr. oficiali care susțin necesitatea unor dobânzi ridicate pentru a menține inflația sub control)”, a explicat Modupe Adegbembo, analist la compania financiară Jefferies. Pe de altă parte, Pablo Hernandez de Cos este perceput ca fiind ușor mai „dovish” (nr. oficiali care susțin rate mai scăzute ale dobânzilor, politică ce favorizează statele îndatorate din sudul Europei). Cu toate acestea, analistul a subliniat că „nu vom exagera cu diferențele politice între cei doi”.

Schimbări majore la vârful instituțiilor financiare europene

Nominalizările pentru șefia BCE vin într-un context marcat de schimbări importante la nivelul conducerii instituțiilor financiare europene. În luna septembrie, instituția de la Frankfurt a anunțat că Isabel Schnabel,reprezentanta Germaniei în Comitetul Executiv, va demisiona.

Ea urmează să preia funcția de consilier financiar și director al Departamentului pentru Piețe Monetare și de Capital (MCM) începând cu data de 4 ianuarie 2027. Astfel, după șase ani petrecuți în Comitetul Executiv al BCE, Isabel Schnabel, în vârstă de 55 de ani, își va părăsi postul cu un an mai devreme decât era prevăzut inițial, pentru a se alătura Fondului Monetar Internațional (FMI).

O altă plecare importantă este programată pentru luna mai a anului viitor, când economistul-șef al BCE,Philip Lane, urmează să se retragă din funcție.