Bianca Dogaru
17 ian. 2026, 15:50, Știri externe
Un experiment social lansat în Amsterdam, prezentat ca soluție la criza locuințelor și a refugiaților, s-a transformat într-un scandal de proporții, potrivit Dailymail. Zeci de studenți olandezi spun că au fost victime ale agresiunilor sexuale, violenței și amenințărilor după ce autoritățile i-au obligat să locuiască într-un complex comun cu solicitanți de azil. 

Complexul Stek Oost, aflat în cartierul Watergraafsmeer, a fost deschis în 2018. Proiectul prevedea ca 125 de studenți și 125 de refugiați să trăiască împreună, iar autoritățile au susținut că acest model va accelera integrarea migranților în societatea olandeză. Studenții au declarat că au fost încurajați să creeze legături apropiate cu refugiații.

Potrivit unei anchete realizate de o emisiune locală, realitatea a fost marcată de ani de abuzuri. Studenții au reclamat hărțuire sexuală, agresiuni fizice, urmăriri, amenințări cu arme albe și un climat constant de teamă. Unii au vorbit despre bătăi frecvente pe holuri și în spațiile comune. Un student a declarat că a fost amenințat cu un cuțit de bucătărie.

O fostă rezidentă a declarat că a fost violată în 2019 de un refugiat sirian, după ce l-a vizitat în camera lui pentru a urmări un film. Femeia spune că a vrut să-l ajute pe străin să învețe limba olandeză, însă, când a încercat să plece, bărbatul nu a lăsat-o să iasă și a agresat-o sexual.

Deși aceasta a depus plângere la poliție, dosarul a fost clasat din lipsă de probe. La șase luni după incident, o altă femeie a avertizat asociația care administra complexul că se teme pentru siguranța ei și a celorlalte rezidente. Autoritățile locale au susținut atunci că evacuarea bărbatului nu era posibilă din punct de vedere legal.

Abia după arestarea sa, în martie 2022, bărbatul a părăsit complexul. În 2024, a fost condamnat pentru viol și a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare.

Poliția olandeză a confirmat că a primit cel puțin șapte sesizări de agresiune sexuală legate de Stek Oost. Firma care administra complexul a semnalat inclusiv suspiciuni de viol în grup, deși anchetatorii nu au confirmat oficial acest caz.

Complexul Stek Oost va fi închis până în 2028, la expirarea contractului de exploatare. Între timp, studenții și personalul spun că experiența i-a epuizat, iar administratorii recunosc că nu au mai putut garanta siguranța celor care locuiau acolo.

