Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez

Întâlnirile dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda vor avea loc la intervale de 2-3 săptămâni, a anunțat Casa Albă.

Casa Albă a declarat că ️planurile Europei de a trimite trupe în Groenlanda nu schimbă intențiile lui Trump de a ocupa insula arctică:

„Nu cred că trupele europene din Groenlanda au un impact asupra procesului decizional al lui Trump sau asupra obiectivului său de a prelua Groenlanda.”

Casa Albă se arată dezinteresată de trupele UE în Groenlanda

Iată lista trupelor europene desfășurate/care vor fi desfășurate în Groenlanda:

Franța — ~15 militari;

Germania — ~13 militari;

Norvegia — 2 militari;

Suedia — 3 militari;

Regatul Unit — 1 militar;

Finlanda — 2 militari;

Țările de Jos — 1 militar;

România va trimite trupe? Iată ce spune ministrul Apărării

Din România, ministrul Apărării Radu Miruță a pus pe masă scenariul în care România ar putea trimite trupe pentru ajutorarea Danemarcei în cazul activării Articolului 5 al NATO în cazul în care SUA anexează Groenlanda:

„Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”, trimitem trupe acolo fără invocarea art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”, declara ieri, Miruță.

Ulterior, ministrul a negat că ar fi declarat că „România ar putea să trimită trupe în Groenlanda”.

”Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante. Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns: ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință.”, a încercat să lămurească Radu Miruță.

