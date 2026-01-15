Prima pagină » Știri externe » Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez

Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez

15 ian. 2026, 21:31, Știri externe
Casa Albă anunță că nu-i pasă de poziția Europei pe Groenlanda. Olanda și UK au trimis fiecare câte 1 militar să apere teritoriul danez

Întâlnirile dintre Statele Unite și Danemarca privind Groenlanda vor avea loc la intervale de 2-3 săptămâni, a anunțat Casa Albă.

Casa Albă a declarat că ️planurile Europei de a trimite trupe în Groenlanda nu schimbă intențiile lui Trump de a ocupa insula arctică:

„Nu cred că trupele europene din Groenlanda au un impact asupra procesului decizional al lui Trump sau asupra obiectivului său de a prelua Groenlanda.”

Casa Albă se arată dezinteresată de trupele UE în Groenlanda

Iată lista trupelor europene desfășurate/care vor fi desfășurate în Groenlanda:

  • Franța — ~15  militari;
  • Germania — ~13 militari;
  • Norvegia — 2 militari;
  • Suedia — 3 militari;
  • Regatul Unit — 1 militar;
  • Finlanda — 2 militari;
  • Țările de Jos — 1 militar;

România va trimite trupe? Iată ce spune ministrul Apărării

Din România, ministrul Apărării Radu Miruță a pus pe masă scenariul în care România ar putea trimite trupe pentru ajutorarea Danemarcei în cazul activării Articolului 5 al NATO în cazul în care SUA anexează Groenlanda:

Acest lucru s-ar întâmpla prin invocarea Articolului 5. O altă situație ar fi „o coaliție de voință”,  trimitem trupe acolo fără invocarea art. 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT. Apoi supune la vot Parlamentul României dacă să trimită sau să nu trimită trupe”, declara ieri, Miruță.

Ulterior, ministrul a negat că ar fi declarat că „România ar putea să trimită trupe în Groenlanda”.

”Nu am spus nicio secundă așa ceva (că România ar trimite trupe în Groenlanda). Am explicat cele două variante. Nu înseamnă că România ar susține varianta asta sau varianta asta. Declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea «care sunt opțiunile în caz de». Și eu am răspuns: ce s-ar întâmpla la activarea articolului 5 sau în cazul unei coaliții de voință.”, a încercat să lămurească Radu Miruță.

Autorul recomandă:SUA fac pași spre anexarea oficială a Groenlandei: al 51-lea stat al SUA. Surpriza pe care o conține proiectul

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Criza iraniană, dezvăluiri The New York Times: De teamă că nu face față unui atac iranian, Netanyahu i-a cerut lui Trump să nu atace Teheranul
20:50
🚨 Criza iraniană, dezvăluiri The New York Times: De teamă că nu face față unui atac iranian, Netanyahu i-a cerut lui Trump să nu atace Teheranul
ACUM Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat
19:13
Alegeri tensionate cu accesul blocat la internet în Uganda: Președintele Yoweri Museveni, aflat la putere din 1986, speră la al șaptelea mandat
TENSIUNI Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor
18:43
Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor
ULTIMA ORĂ 🚨 O explozie masivă urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului olandez Utrecht. Cel puțin patru persoane au fost rănite
18:25
🚨 O explozie masivă urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului olandez Utrecht. Cel puțin patru persoane au fost rănite
SONDAJ DE OPINIE Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela
18:04
Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela
EVENIMENT 🚨 Laureata Premiului Nobel pentru Pace pleacă de la Casa Albă fără susținerea lui Trump. Casa Albă își menține opinia neschimbată
18:03
🚨 Laureata Premiului Nobel pentru Pace pleacă de la Casa Albă fără susținerea lui Trump. Casa Albă își menține opinia neschimbată
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Manifestanții suveraniști, împiedicați de jandarmi să sară pe motociclistul Adrian Băzăvan, după ce acesta a proiectat celebra replică „Marș la Moscova” pe o clădire
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
După ce a revoluționat astronomia și cosmologia, Telescopul Hubble este tot mai aproape de finalul exploziv

Cele mai noi

Trimite acest link pe