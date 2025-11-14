Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen

E scandal de proporții în Poliția din Germania, după ce un comisar de poliție din Dusseldorf a fost acuzat că și-a schimbat genul doar pentru a urca în ierarhie, profitând astfel de noua lege a autodeterminării. Chiar șefa poliției din Dusseldorf a fost cea care a blocat tot cazul, care acum a ajuns pe masa judecătorilor.

Dacă până acum, femeile încercau din răsputeri să preia „atribuții masculine” pentru a obține validare în fața societăților, majoritar „patriarhale”, acum un caz incredibil stârnește controverse puternice la poliția din Dusseldorf, unde un ofițer de poliție este acuzat că și-a schimbat genul exclusiv pentru a beneficia de politicile de promovare destinate femeilor. Informațiile publicate de Kolner Stadt-Anzeiger au provocat reacții în lanț în Germania.

Comisarul și-a modificat oficial înregistrarea de gen de la masculin la feminin pe 7 mai, în baza noii legi a autodeterminării, care permite schimbarea genului fără avize medicale ori psihologice. Potrivit unor colegi ai acestuia, comisarul „femeie” ar fi vorbit în repetate rânduri despre intenția de a face schimbarea strict pentru a urca mai repede în ierarhie.

„Fostul coleg de sex masculin a afirmat în mod explicit în fața colegilor că vrea să-și schimbe înregistrarea de gen doar pentru a beneficia de promovarea femeilor în sistemul de evaluare și avansare”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Fără ca nimeni să-și dea seama, schimbarea a avut efect imediat. Ofițerul a urcat 43 de poziții în lista internă de promovare. Totuși, șefa poliției din Dusseldorf, Miriam Brauns, a fost cea care a observat tentativa de fraudă și a blocat avansarea. Mai mult, aceasta a și depus o plângere penală pentru fraudă pe numele subordonatului său.

Polițistul „femeie” strigă: „discriminare”

Comisarul, înregistrat acum ca femeie, contestă decizia în instanță și susține, prin avocatul său, că acuzațiile se bazează pe exclusiv pe prejudecăți și acuză că este discriminat.

Avocatul Christian Arnold afirmă că declarațiile „clientei” sale au fost doar „glume ușoare și ironii”, menite să evite discuții personale despre motivele schimbării de gen.

În replică, șefa poliției susține că există indicii serioase privind intențiile reale ale comisarului.

„Această „comisară” ar fi anunțat deja intenția de a-și schimba din nou genul după promovare, pentru a se putea căsători ca bărbat”, a declarat Brauns.

Poliția respinge însă acuzațiile de discriminare, precizând că au existat și alte cazuri de schimbare a genului în instituție, toate tratate în mod corect și aprobat fără probleme.

Cazul readuce în prim-plan controversata lege a autodeterminării de gen, intrată în vigoare anul trecut în Germania. Legea permite adulților să își schimbe genul în acte printr-o simplă declarație administrativă, fără expertiză medicală.