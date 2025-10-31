Prima pagină » Știri externe » Victorie feministă istorică în Franța: orice act sexual, fără consimțământ explicit, va fi considerat viol. Ce presupune noua lege

31 oct. 2025, 12:06, Știri externe
Parlamentul francez a aprobat o nouă lege care redefinește violența sexuală. De acum înainte, orice act sexual fără consimțământ explicit va fi considerat o infracțiune. Consimțământul trebuie să fie liber, informat și dat în prealabil. Tăcerea sau lipsa de rezistență nu vor fi considerate consimțământ, arată noua lege.

Potrivit Le Monde, miercuri, 29 octombrie, Parlamentul a ratificat o modificare majoră a Codului Penal prin integrarea noțiunii de „consimțământ“ în definiția violului, rezultatul unui lung proces legislativ, desfășurat de deputatele Marie-Charlotte Garin și Véronique Riotton.

Proiectul lor de lege a fost adoptat definitiv, miercuri, printr-un vot final în Senat, cu 327 de voturi pentru și cincisprezece abțineri.

„Tocmai am obținut o victorie istorică ”, au declarat cele două parlamentare, adăugând că este „un pas major în lupta împotriva violenței sexuale“.

Anterior, procurorii trebuiau să dovedească violența, amenințările sau constrângerea pentru a califica un act drept viol.

Reforma vine în urma cazului de mare amploare al lui Gisèle Pelico, al cărei soț ar fi drogat-o ani de zile și ar fi permis unor străini să o violeze.

„Singurul da care contează este un da liber”

Franța se alătură astfel țărilor care și-au modificat deja legislația în această direcție, inclusiv Canada, Suedia, Spania și Norvegia începând cu primăvara anului 2025. Legi similare de tipul „doar da înseamnă da” există deja și în Danemarca și Grecia.

„Trăim de secole într-o cultură a violului. Să începem să construim o cultură a consimțământului”, a susținut senatoarea Mélanie Vogel (Partidul Verde), reprezentând cetățenii francezi care locuiesc în străinătate: „Când nu spui da, este nu. Când spui da pentru că ți-e frică, este nu. Singurul da care contează este un da liber.”

Această modificare a codului penal este în lucru de aproape un an și este rezultatul unei îndelungate misiuni de informare pe această temă. Până de curând, proiectul era pus sub semnul întrebării inclusiv de unele organizații feministe. Principalele preocupări ale acestora au fost riscul unei inversări a sarcinii probei, care i-ar obliga pe reclamanți să demonstreze că nu și-au dat consimțământul.

Definiție clară în Codul Penal

Astfel, consimțământul va fi clar definit de viitorul cod penal ca fiind „liber și informat, specific, prealabil și revocabil.”

„Acesta se apreciază în funcție de circumstanțe. Nu poate fi dedus doar din tăcerea sau lipsa de reacție a victimei”, specifică textul. „Nu există consimțământ dacă actul sexual este comis cu violență, constrângere, amenințări sau profitând de surpriza victimei, indiferent de natura acestora.“, mai arată noul text.

