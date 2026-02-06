Prima pagină » Știri externe » Scandal în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt au demisionat după ce au fost surprinși în ipostaze intime

Scandal în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt au demisionat după ce au fost surprinși în ipostaze intime

06 feb. 2026, 12:58, Știri externe
Scandal în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt au demisionat după ce au fost surprinși în ipostaze intime
Doi oficiali de rang înalt din Muntenegru au demisionat după ce pe internet a apărut un clip în care cei doi apar în ipostaze intime.

Scandalul „a degenerat” apoi în acuzații reciproce de șantaj între foștii amanți. Protagoniștii sunt Mirijana Pajković , directoarea generală a Direcției pentru promovarea și protecția drepturilor omului din Muntenegru, cunoscută pentru stilul ei „glamour” (care a demisionat vineri) și Dejan Vukšić, fost consilier prezidențial, care a demisionat în decembrie 2025, scrie New York Post.

Cei doi au fost surprinși în ipostaze intime într-un videoclip apărut pe internet, dar nu este clar când a avut loc aventura lor. Vukšić este căsătorit, în timp ce Pajković este cunoscută pentru fotografiile provocatoare de pe rețelele de socializare.

Nu se știe cine a distribuit înregistrarea, dar Pajković l-a acuzat pe Vukšić de șantaj.

Femeia a sugerat chiar că președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, ar fi știut de situație, dar nu a împiedicat materializarea amenințărilor lui Vukšić.

Pajković mai spune că „fiecare femeie” trebuie să se apere, atunci când este amenințată, „de exemplu, când cineva te șantajează”.

Tânăra a depus și o plângere penală împotriva lui Vukšić, care se apără și spune că partenera lui din clip „nu este nevinovată” în acest mega-scandal. La rândul său, bărbatul o acuză că l-ar fi șantajat cu o înregistrare telefonică în care el o critica, încercând să-l determine să retragă candidatura unui judecător la Curtea Constituțională.

Vukšić a depus, totodată, plângeri penale împotriva lui Pajković și respinge toate „acuzațiile inexacte”.

Sursa foto: Instagram Mirjana Pajković / gov.me

