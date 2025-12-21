Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site

Administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu noi critici pentru modul în care a gestionat documentele legate de cazul Jeffrey Epstein. Potrivit rapoartelor Financial Times, Departamentul de Justiție al SUA a eliminat 16 fișiere, inclusiv o imagine a președintelui, din colecția de documente publicată vineri.

Printre documentele șterse, sâmbătă, fără explicații, se numără o fotografie cu unul dintre birourile lui Epstein, în care erau vizibile două fotografii cu Trump.

„Această fotografie, fișierul 468, din dosarele Epstein, care îl include pe Donald Trump, a fost aparent eliminată din comunicatul Departamentului de Justiție”, au postat, sâmbătă, democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pe X. „Pam Bondi, este adevărat? Ce altceva se mai ascunde? Avem nevoie de transparență pentru publicul american”, au adăugat ei, referindu-se la procurorul general al SUA.

Cel puțin 16 fișiere au dispărut de pe pagina web a departamentului, potrivit unui bilanț al Associated Press. Documentele includeau imagini cu picturi care înfățișau femei nud și un fișier care prezenta o imagine a biroului lui Epstein din New York, pe care erau întinse mai multe fotografii. În acea imagine, se află o fotografie cu Trump, alături de Epstein, Melania Trump și Ghislaine Maxwell, asociată de lungă durată a lui Epstein.

Linkurile către imagine au fost șterse dintr-o listă de documente de pe site-ul Departamentului de Justiție. Copiile au fost, de asemenea, eliminate din folderele descărcabile, care conțineau aproape 1.500 de alte imagini.

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au atras atenția asupra documentelor lipsă, iar imaginea care conține fotografia cu Trump a fost din nou accesibilă câteva ore mai târziu – dar numai direct de la adresa URL. Acesta nu mai apare pe lista de fișiere de pe site-ul Departamentului de Justiție.

Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, Departamentul de Justiție a transmis: „Fotografiile și alte materiale vor continua să fie revizuite și redactate în conformitate cu legea, cu mare precauție, pe măsură ce primim informații suplimentare.”

Trump a încercat să pună capăt zvonurilor din jurul asocierii sale cu Epstein, care a umbrit primul an al celui de-al doilea mandat al său, de mai mult timp. Președintele nu s-a confruntat cu critici doar din partea democraților, ci și din partea unor republicani, inclusiv din partea propriei sale miscări „MAGA”, care dorește transparență deplină în ceea ce privește cazul Epstein.

Imaginile care au fost eliminate sâmbătă păreau să facă parte dintr-o colecție de fotografii realizate în interiorul casei lui Epstein din Manhattan, în timpul unei percheziții efectuate în 2019.

Foarte puține referințe la Trump în documentuele publicate vineri

În afară de imaginea postată și apoi ștearsă, în lotul limitat de documente, postate vineri, există foarte puține referințe la Trump.

Oficialii administrației Trump au declarat că toate „modificările“ care se pot observa au fost făcute pentru a proteja victimele traficului sexual și au promis că vor publica mai multe documente în următoarele săptămâni, după ce le vor verifica pentru a se asigura că nicio victimă nu va fi expusă.

Trump nu a abordat subiectul scandalului legat de Epstein de când documentele au fost publicate vineri seară. Nu a menționat acest lucru nici în timpul unui miting din Carolina de Nord care a durat mai mult de o oră.

Sâmbătă, Trump a jucat golf la complexul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, dar nu a vorbit cu presa.

