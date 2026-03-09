Prima pagină » Știri externe » Scandal într-un restaurant din Franța: o femeie originară din Republica Moldova spune că a fost dată afară pentru că era cu copilul

09 mart. 2026, 08:41, Știri externe
O femeie originară din Republica Moldova susține că a trecut printr-o experiență umilitoare într-un restaurant cunoscut din Franța, unde ajunsese în vacanță alături de prietene și de fiul ei.

A fost dat afară din restaurant doar pentru că era însoțită de copil

Victoria Postolache povestește că și-a dorit să ia masa într-un local renumit și a făcut o rezervare în avans. Însă, odată ajunsă la restaurant, situația s-a schimbat rapid, iar experiența s-a transformat într-una neplăcută.

Potrivit relatării sale, la sosire i s-a oferit o masă amplasată aproape de zona bucătăriei. La scurt timp după ce s-a așezat, personalul localului i-ar fi transmis că fiul ei nu este binevenit în restaurant. În aceste condiții, femeia spune că nu a avut altă opțiune decât să plece.

Nemulțumită de cele întâmplate, Victoria Postolache a povestit totul într-un videoclip publicat pe Facebook, unde a descris situația prin care a trecut.

„Nu mi s-a întâmplat niciodată să intru la restaurant, să fac rezervare, să las cardul (…), că totuși avem un copil (…) În ce zile am ajuns? Sunt restaurante în care mergi și cu câinele după tine și eu nu pot să merg în restaurant cu copilul (…) Și nu ne-au zis așa, pentru că ne-au dus la o masă în bucătărie. În bucătărie era și nu exagerez. Mai aveam un pic și spălam la vasele. Nu mi se pare deloc normal, în Franța (…) Prima oară când mă simt așa, ca o intrusă (…) Să te simți prost că ai copil, să te facă să te simți prost că ai copil”, a povestit femeia, într-un videoclip postat pe Facebook, conform Click.

Păreri împărțite pe Facebook

Postarea a generat numeroase reacții online. Unii utilizatori au criticat situația relatată de femeie și au considerat că aceasta a fost tratată incorect, însă au existat și comentarii care au susținut decizia restaurantului.

„Ca mamă sincer spun: > Oamenii au dreptul la relaxare după o săptămână grea de muncă. Dacă e politica restaurantului, trebuie respectată!”, a fost unul dintre comentariile primite de Victoria.

„Au dreptate, mi s-a întâmplat să plec din restaurant pentru că nu mai suportam țipetele sau gălăgia copiilor!”, a mai scris cineva.

La polul opus, alți unii utilizatori au spus că prezența copiilor într-un restaurant nu ar trebui să fie o problemă, atâta timp cât aceștia nu creează disconfort pentru ceilalți clienți.

„Nu înțeleg care este problema dacă copilul este cuminte și nu deranjează pe nimeni. Aș înțelege să fie date afară dacă copilul ar fi plâns sau ar fi creat cumva disconfort celorlalți”.

