Prim-ministrul Keir Starmer nu a știut că fostul „Lord” Peter Mandelson nu a trecut de testul de securitate pentru rolul de ambasador al SUA.

Guvernul Starmer traversează cea mai gravă criză de la instalarea sa în 2024.

„Lordul” Peter Mandelson a picat „testul” la securitate

Un purtător de cuvânt a declarat că decizia de a merge împotria recomandării agenției de evaluare și de a-i permite să preia funcția a fost luată chiar de oficiali din cadrul Ministerului de Externe.

Iar acum, Keir Starmer s-ar putea confrunta cu solicitări pentru a-și da demisia din cauza acuzațiilor că a indus Parlamentul britanic în eroare.

El a susținut la momentul respectivă că numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador a fost un „proces complet echitabil”.

Deși Mandelson nu era apt să devină ambasador, Starmer a spus de 3 ori că numirea lui a fost un proces „echitabil”

The Guardian a relatat că fostului „Lord” Mandelson i s-a refuzat inițial autorizația de securitate la finalul lunii ianuarie 2025.

Decizia a fost respinsă de Ministerul de Externe al guvernului Starmer pentru a se asigura că nobilulva putea prelua funcția.

Starmer ar urma să-și dea demisia

Starmer a spus de trei ori că a fost un „proces complet echitabil”. Peter Mandelson a fost demis anul trecut din funcția de ambasador. A fost acuzat pentru legături cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein (care s-a sinucis în 2019, în detenție).

Potrivit codului ministerial, miniștrii care induc în eroare Parlamentul sunt așteptați să-și dea demisia, potrivit BBC.

În februarie anul acestas, șeful de cabinet al lui Keir Starmer, Morgan McSweeney a demisionat după ce și-a asumat întreaga răspundere pentru că l-a consiliat pe premier să-l numească pe Peter Mandelson în funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA.

