Scandalul „păpușilor sexuale“ din Franța ajunge la arme. Primul cumpărător al unei păpuși gonflabile a fost arestat

După ce au au pornit o adevărată „vânătoare“ a cumpărătorilor de păpuși sexuale cu chip de copii de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish, procurorii din Franța anunță și primele arestări. BFMTV a raportat că o păpușă de natură pedo-pornografică, vândută de Shein, a fost descoperită într-un colet în Bouches-du-Rhône, iar destinatarul coletului a fost arestat.

Angajații unui centru de sortare au fost cei care au observat coletul suspect provenind de pe platforma chineză. Înăuntru, au descoperit o păpușă de silicon care reprezenta o adolescentă de 1,30 metri înălțime, potrivit Le Parisien. Angajații au alertat imediat autoritățile, chiar înainte ca pachetul să fie expediat.

Destinatarul, în vârstă de 56 de ani, a fost arestat de forțele de ordine, iar, potrivit presei franceze, era deja cunoscut poliției pentru infracțiuni sexuale. Domiciliul său din Bouc-Bel-Air a fost percheziționat, iar echipamentul informatic găsit acolo a fost confiscat pentru analiză.

Bărbatul în vârstă de 56 de ani va fi adus în fața unui judecător miercuri după-amiază, 5 noiembrie.

Verificările vin după ce Sarah El Haïry, ministrul delegat pentru Copilărie, Tineret și Familie din Franța, a anunțat, ieri, că intenționează să întărească controalele pentru a proteja copiii care se află în anturajul cumpărătorilor de păpuși sexuale cu aspect infantil.

Arme de categoria A, puse la vânzare pe Shein

În urma descoperirii păpușilor cu caracter pedo-pornografic, pe platforma de cumpărături online Shein, un membru al parlamentului din Franța a raportat procurorului din Paris că arme de categoria A au fost puse la vânzare pe site-ul retailerului.

Antoine Vermorel-Marques, deputat pentru regiunea Loare, reprezentând Partidul Republican (LR), a anunțat că a depus un raport la procurorul din Paris privind vânzarea liberă de arme de categoria A pe site-ul controversatului brand chinezesc, informează BFMTV.

„Vânzarea acestor arme se pedepsește cu 5 ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro”, a scris el pe X miercuri, 5 noiembrie.

Într-un interviu acordat ziarului Le Parisien, oficialul a vorbit despre macete vândute drept „topoare de camping” și pumnale de alamă „deghizate în bijuterii”.

„Cu Shein, am trecut de la fast fashion la fast crime!”, a exclamat el.

Deputatul, însoțit de alți câțiva parlamentari, va depune „în zilele următoare o propunere de rezoluție europeană, menită să alerteze guvernul și Comisia Europeană cu privire la necesitatea unei mai bune reglementări a platformelor online”, a anunțat Antoine Vermorel-Marques.

Alături de Romain Eskenazi (Partidul Socialist) și Emmanuel Morel (RDG), deputatul speră, de asemenea, ca propunerea lor de rezoluție europeană să fie examinată „cât mai repede posibil”, „pentru a putea asigura un vot” și „a face progrese”. „Vestea bună este că nu suntem singuri. Aceste dezbateri au loc în Italia, Germania, Spania…”, a mai precizat oficialul.

Magazinul Shein se deschide, azi, la Paris

Marca chineză Shein își deschide, miercuri, primul magazin la BHV din Paris, în mijlocul unui val de critici.

Deja judecată de mai mulți ani din cauza produselor sale extrem de slabe calitativ, Shein a fost intens criticată, în ultimele zile, în urma descoperirii unor păpuși sexuale cu chip de copii pe site-ul sau.

Produsele au fost eliminate de pe site. Cu toate acestea, deschiderea magazinului Shein de la BHV nu a fost nici amânată, nici anulată.

