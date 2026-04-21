Schimbări „istorice“ în Japonia, în mandatul lui Sanae Takaichi. Țara Soarelui Răsare va începe, în curând, să vândă arme în străinătate. Cum va fi posibil

Japonia ar putea începe, în curând, să vândă arme în străinătate, inclusiv avioane de vânătoare, o schimbare majoră față de politicile pacifiste adoptate după cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Al Jazeera.

Acest lucru vine în contextul în care guvernul prim-ministrului Sanae Takaichi a ridicat interdicția privind exportul de arme letale, inclusiv avioane de vânătoare.

În postarea de pe X, în care a anunțat aceste modificări, Takaichi nu a precizat ce tipuri de arme va vinde de acum Japonia în străinătate. Cu toate acestea, ziarele japoneze au afirmat că modificările vor include avioane de vânătoare, rachete și nave de război, pe care Japonia a acceptat recent să le construiască pentru Australia.

„Odată cu această modificare, transferurile de echipamente militare vor deveni, în principiu, posibile”, a declarat Takaichi, adăugând că „beneficiarii se vor limita la țările care se angajează să le utilizeze în conformitate cu Carta ONU”. „Într-un context de securitate din ce în ce mai dificil, nicio țară nu mai poate să-și protejeze singură pacea și securitatea.”, a mai transmis oficialul.

Conform modificărilor, cel puțin 17 țări vor avea dreptul să achiziționeze arme fabricate în Japonia, a relatat ziarul japonez Chunichi, precizând că această listă ar putea fi extinsă în cazul în care mai multe țări vor încheia acorduri bilaterale cu Japonia.

Reglementările anterioare, introduse în 1967 și adoptate în 1976, limitau exporturile militare japoneze la arme neletale, precum cele utilizate pentru supraveghere și dezamorsarea minelor, a relatat ziarul japonez Asahi.

Potrivit sursei citate, Japonia va continua să restricționeze exportul de arme către țările în care au loc în prezent conflicte armate, însă sunt permise derogări în „circumstanțe speciale”, în care se ține seama de necesitățile de securitate națională ale Japoniei.

Ce țări vor să cumpere arme din Japonia

Printre țările interesate să achiziționeze arme fabricate în Japonia se numără Australia, Noua Zeelandă, Filipine și Indonezia, care a semnat recent un important acord de apărare cu Statele Unite, a relatat Chunichi, citând Ministerul Apărării din Japonia.

Schimbarea de politică a Tokyo-ului survine la scurt timp după ce Japonia și Australia au semnat un acord în valoare de 7 miliarde de dolari, în cadrul căruia compania japoneză Mitsubishi Heavy Industries va construi primele trei dintre cele 11 nave de război destinate marinei australiene.

