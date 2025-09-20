Prima pagină » Actualitate » Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis

Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis

20 sept. 2025, 15:54, Actualitate
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe / foto: colaj Shutterstock

Marilyn Monroe (d. 4 august 1962) a fost una dintre cele mai îndrăgite și, de altfel, râvnite actrițe de la vremea aceea. A rămas, chiar și în prezent, un „icon” al culturii pop și un sex simbol. Cu un deceniu înainte să se stingă din viață, actrița mărturisea, în cadrul unei reviste, ce dietă bizară urmează, pentru a avea silueta mult dorită.

Cu 10 ani înainte să se stingă din viață, Marilyn Monroe mărturisea în revista „Pageant” ce alimentație zilnică urma, pentru a avea o talie de viespe. Celebra actriță, care a ajuns un adevărat „icon” al culturii pop, precizase că obieceiurile sale alimentare au fost văzute ca fiind „absolut bizare”, de-a lungul timpului. Chiar și în aceste condiții, a continuat să urmeze cu strictețe dieta respectivă.

De ce dieta lui Marilyn Monroe era considerată „bizară”?

Dimineața, diva pop obișnuia să consume lapte cald amestecat cu 2 ouă crude. Apoi, lua o pastilă de multivitamine, apoi se concentra pe activitățile zilnice.

„Mi s-a spus că obiceiurile mele alimentare sunt absolut bizare, dar eu nu cred asta. Înainte să fac duș dimineața, pun la încălzit o cană de lapte pe plita electrică pe care o țin în camera de hotel. Când laptele e fierbinte, sparg două ouă crude în el, le bat cu o furculiță și le beau în timp ce mă îmbrac. Completez totul cu o pastilă de multivitamine, și mă îndoiesc că vreun doctor ar putea recomanda un mic dejun mai hrănitor pentru o fată care muncește și se grăbește”, mărturisea ea, arată Adevarul.ro.

De la cină nu lipsea carnea

Apoi, seara, actrița se oprea la piața din apropierea hotelului și cumpăra carne. Printre produse se aflau cotletele de miel, dar și ficatul. Ambele erau gătite la cuptorul electric din cameră. Alături de carne, Marilyn Monroe consuma și 4-5 morcovi cruzi. „Trebuie să fiu pe jumătate iepure”, mărturisea ea, în interviu.

„(…) În fiecare seară mă opresc la piața de lângă hotel și iau o friptură, cotlete de miel sau puțin ficat, pe care le gătesc la cuptorul electric din cameră. De obicei mănânc patru sau cinci morcovi cruzi alături de carne și atât. Trebuie să fiu pe jumătate iepure; nu mă plictisesc niciodată de morcovi cruzi.

Probabil e un lucru bun că mănânc simplu pe parcursul zilei, fiindcă în ultimele luni mi-am făcut un obicei din a mă opri la cofetăria cu înghețată Wil Wright pentru un hot fudge sundae în drum spre casă, după cursurile mele de actorie de seară”, mai mărturisise Marilyn Monroe.

Autorul recomandă:

Medicul care dezvăluie secretele alimentației care te menține în formă de la vârsta de 70 ani. Ce ALIMENT cu potențial alergizant trebuie evitat

Stilul de viață care îl ajută pe actorul Tom Cruise în vârstă de 63 ani să arate ca la 23 ani. Primul pas: Trebuie să fie la sală de la 5:30 dimineața

Care este dieta lui Jennifer Lopez, pentru un corp de divă la 56 de ani. Care sunt deserturile preferate ale vedetei

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

ACTUALITATE Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare
16:35
Rețeta de dulceață de ardei iute a Gabrielei Cristea. Preparatul este perfect pentru grătare
POLITICĂ Se desființează ANAF sau nu? Explicațiile ministrul de finanțe, Alexandru Nazare
16:04
Se desființează ANAF sau nu? Explicațiile ministrul de finanțe, Alexandru Nazare
POLITICĂ Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”
15:20
Economistul lui Bolojan crede că ANAF este nefuncțională: „Ar avea nevoie de „o abordare care ar trebui să fie mai radicală”
ACTUALITATE Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști
15:15
Cât a ajuns să coste o noapte de cazare pe litoralul românesc spre finalul lui septembrie 2025. Oferte tentante pentru turiști
ACTUALITATE CASTEL legendar, „bântuit” de povești cu fantome, scos la vânzare la prețul unei garsoniere noi în București
15:00
CASTEL legendar, „bântuit” de povești cu fantome, scos la vânzare la prețul unei garsoniere noi în București
POLITICĂ Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”
14:43
Bujduveanu îl apără pe Nicușor Dan: „Face o treabă extraordinară. Nu cred că prioritatea preşedintelui astăzi este să se uite la Capitală”
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Filme de văzut în doi: selecția Netflix pentru iubitorii de romantism
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Florin a plecat în Italia pentru o viață mai bună, dar inima i-a cedat din senin. Soția și fiica acestuia, în stare de șoc după moartea bărbatului: „Un mare muncitor, o persoană bună”
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Trotinetele electrice de închiriat, interzise în Piatra Neamț după ce un băiat de 15 ani a murit în urma unui accident! Când intră în vigoare măsura?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Au fost descoperite oficial 6.000 de exoplanete, declară NASA. „Intrăm în următorul mare capitol al explorării”