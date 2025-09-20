Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis

Marilyn Monroe (d. 4 august 1962) a fost una dintre cele mai îndrăgite și, de altfel, râvnite actrițe de la vremea aceea. A rămas, chiar și în prezent, un „icon” al culturii pop și un sex simbol. Cu un deceniu înainte să se stingă din viață, actrița mărturisea, în cadrul unei reviste, ce dietă bizară urmează, pentru a avea silueta mult dorită.

Cu 10 ani înainte să se stingă din viață, Marilyn Monroe mărturisea în revista „Pageant” ce alimentație zilnică urma, pentru a avea o talie de viespe. Celebra actriță, care a ajuns un adevărat „icon” al culturii pop, precizase că obieceiurile sale alimentare au fost văzute ca fiind „absolut bizare”, de-a lungul timpului. Chiar și în aceste condiții, a continuat să urmeze cu strictețe dieta respectivă.

De ce dieta lui Marilyn Monroe era considerată „bizară”?

Dimineața, diva pop obișnuia să consume lapte cald amestecat cu 2 ouă crude. Apoi, lua o pastilă de multivitamine, apoi se concentra pe activitățile zilnice.

„Mi s-a spus că obiceiurile mele alimentare sunt absolut bizare, dar eu nu cred asta. Înainte să fac duș dimineața, pun la încălzit o cană de lapte pe plita electrică pe care o țin în camera de hotel. Când laptele e fierbinte, sparg două ouă crude în el, le bat cu o furculiță și le beau în timp ce mă îmbrac. Completez totul cu o pastilă de multivitamine, și mă îndoiesc că vreun doctor ar putea recomanda un mic dejun mai hrănitor pentru o fată care muncește și se grăbește”, mărturisea ea, arată Adevarul.ro.

De la cină nu lipsea carnea

Apoi, seara, actrița se oprea la piața din apropierea hotelului și cumpăra carne. Printre produse se aflau cotletele de miel, dar și ficatul. Ambele erau gătite la cuptorul electric din cameră. Alături de carne, Marilyn Monroe consuma și 4-5 morcovi cruzi. „Trebuie să fiu pe jumătate iepure”, mărturisea ea, în interviu.

„(…) În fiecare seară mă opresc la piața de lângă hotel și iau o friptură, cotlete de miel sau puțin ficat, pe care le gătesc la cuptorul electric din cameră. De obicei mănânc patru sau cinci morcovi cruzi alături de carne și atât. Trebuie să fiu pe jumătate iepure; nu mă plictisesc niciodată de morcovi cruzi. Probabil e un lucru bun că mănânc simplu pe parcursul zilei, fiindcă în ultimele luni mi-am făcut un obicei din a mă opri la cofetăria cu înghețată Wil Wright pentru un hot fudge sundae în drum spre casă, după cursurile mele de actorie de seară”, mai mărturisise Marilyn Monroe.

