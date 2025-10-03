Secretarul Apărării din SUA: Un nou atac asupra unei ambarcațiuni a cartelurilor de droguri din Venezuela. Patru „narcoteroriști” au fost uciși

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a anunțat vineri că a ordonat forțelor armate americane un al patrulea atac asupra unei mici ambarcațiuni în apele din largul Venezuelei, care a dus la uciderea a „patru narcoteroriști”.

„Patru narcoteroriști de sex masculin de la bordul navei au fost uciși în atac”, care „a avut loc în apele internaționale la mică distanță în largul coastei Venezuelei, în timp ce nava transporta cantități substanțiale de narcotice – îndreptate spre America pentru a ne otrăvi poporul”, a anunțat Hegseth într-o postare pe platforma X.

Postarea sa includea un videoclip care arăta cum o ambarcațiune este distrusă pe mare.

În postarea sa, Hegseth a spus că „informațiile noastre, fără îndoială, au confirmat că această navă făcea trafic de droguri, oamenii de la bord erau narcoteroriști și operau pe o cunoscută rută de tranzit a traficului de droguri”.

Trump: Statele Unite se află acum într-un „conflict armat” cu cartelurile de droguri

În postarea sa, Hegseth nu a oferit alte detalii despre cine erau sau de ce organizație aparțineau “narcoteroriștii,” notează CBS News.

Hegseth a mai spus că niciun membru al forțelor americane nu a fost rănit în operațiunea de vineri, cel puțin al patrulea astfel de atac pe care Administrația Trump l-a efectuat de la începutul lunii septembrie.

„Aceste lovituri vor continua până când atacurile asupra poporului american se opresc!!!” a mai scris Hegseth.

Atacul vine la mai puțin de o zi după ce s-a dezvăluit că președintele Trump a declarat cartelurile de droguri ca fiind combatanți ilegali și că Statele Unite se află acum într-un „conflict armat” cu ei, într-o notificare către Congres, consultată de reporterii CBS News.

Atacurile vin după o deplasare de forțe maritime americane în Caraibe fără precedent în ultima vreme – opt nave de război cu peste 5.000 de marinari și pușcași marini și zece avioane F-35 trimise în Puerto Rico.

La începutul acestei săptămâni, președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat că este gata să declare stare de urgență din cauza a ceea ce el a numit amenințarea „agresiunii” americane.

De asemenea, el a negat afirmațiile secretarului de stat american Marco Rubio că Armata venezueleană ar fi în cârdășie cu cartelurile de droguri.

„Resping și repudiez comentariile lui Marco Rubio și apăr moralitatea soldaților noștri”, a spus Maduro.

Foto: Profimedia

