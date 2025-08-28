Kievul, sub asediul unui ATAC masiv cu rachete balistice din partea Rusiei, timp de 8 ore. Cel puțin 10 persoane ucise, printre care și un copil

Forțele ruse au condus un raid aerian de amploare asupra orașelor din Ucraina, în noaptea de 27 spre 28 august. Vreme de peste opt ore, capitala Kiev a fost supusă unui atac masiv cu drone și rachete, în urma căruia cel puțin 10 persoane au murit, inclusiv un copil, și peste 40 au fost rănite, transmite Kyiv Independent.

Kievul a fost zguduit de explozii puternice, miercuri seară, în jurul orei 21:30, când a fost atacat din mai multe direcții cu drone de tip Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal, a declarat șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko.

Mai multe locuințe și clădiri au fost distruse, printre care și un bloc de cinci etaje, care a fost lovit direct și complet avariat.

Primarul Vitali Kliciko a anunțat că unitățile de apărare antiaeriană acționează deasupra orașului. Sistemele au fostactivate în jurul miezului nopții, când un alt grup de drone s-a apropiat de capitală.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat zeci de drone deasupra regiunilor centrale și sudice ale țării, inclusiv în regiunile Jîtomîr, Odesa și Mîkolaiv. Alarme aeriene au răsunat și în regiunile din vestul Ucrainei, precum Ternopil, Liov și Ivano-Frankivsk.

Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că armata rusă a lansat rachete balistice spre centrul Ucrainei.

Kievul a fost lovit cu un nou val de rachete balistice în jurul orei 3 dimineața.

„În această noapte, Kievul se află sub un atac masiv al statului terorist rus”, a declarat Tkacenko.

La ora 5:30 dimineața, Rusia a lansat un nou val de rachete de croazieră asupra capitalei și a altor regiuni ucrainene. Autoritățile au confirmat că cel puțin patru persoane au murit în atac, inclusiv un adolescent de 14 ani.

Peste 20 de persoane au fost rănite, dintre care 18 au fost spitalizate, a precizat primarul Kliciko. Printre victime se numără copii de 7, 10 și 11 ani.

Tkacenko a declarat că peste 20 de locații au fost avariate, inclusiv un centru comercial din centrul Kievului.

În districtul Darnîțki, atacul a avariat două clădiri rezidențiale, una cu cinci etaje și alta cu 16. Clădirea de cinci etaje a fost lovită direct, ceea ce a dus la prăbușirea structurii de la parter până la ultimul etaj.

Administrația Militară a Orașului Kiev a raportat „distrugeri semnificative” și a precizat că operațiunile de salvare sunt în desfășurare.

O altă locuință și o grădiniță din zonă au fost avariate.

Incendii au izbucnit și la o clădire de birouri cu trei etaje și într-un imobil cu 25 de etaje din districtul Dniprovskîi. Drone s-au prăbușit lângă un bloc de nouă etaje, iar mașinile din zonă au luat foc.

În districtul Șevcenkivskîi, atacul a provocat un incendiu într-o clădire rezidențială și a avariat un birou, o instituție de învățământ și două clădiri nerezidențiale, a spus Kliciko. În districtul Solomianskîi, o casă a luat foc.

Pagube au fost înregistrate și în districtele Holosiivskîi, Obolonskîi și Desnîanskîi.

„În total, numărul obiectivelor avariate din Kiev va ajunge din nou la sute, cu mii de geamuri sparte”, a spus Tkacenko.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, a postat pe platforma Telegram o imagini din timpul atacului cu o clădire rezidențială distrusă.

„Tot ce trebuie să știți despre statul terorist, (președintele rus Vladimir) Putin și ‘dorința’ lor de pace”, a scris acesta.

FOTO: Profimedia

