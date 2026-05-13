Șeful FDA a demisionat după scandalurile privind vaccinurile și avortul. Trump: „Marty Makary este un tip grozav, dar va trece la altceva"

Mihai Tănase
Donald Trump și Marty Makary, șeful Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) - Foto: Profimedia images
Președintele Donald Trump a confirmat plecarea lui Marty Makary de la conducerea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), după luni de controverse legate de vaccinuri și avort. Demisia vine pe fondul presiunilor din partea taberei anti-avort și al tensiunilor din sistemul american de sănătate.

Donald Trump a anunțat marți că șeful Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), Marty Makary, va părăsi funcția după puțin peste un an de mandat.

Potrivit Euractiv, chirurgul și-ar fi prezentat demisia în contextul în care la Washington circulau informații potrivit cărora Trump se pregătea să îl demită.

„Va pleca, adjunctul său va prelua temporar funcţia până când vom găsi pe cineva”, a declarat Donald Trump înainte de a pleca spre summitul de la Beijing.

Liderul de la Casa Albă a încercat însă să tempereze tensiunile și a avut cuvinte de apreciere la adresa acestuia.

„Marty este un tip grozav, dar va trece la altceva”, a afirmat Trump.

Controverse majore privind vaccinurile și avortul

În ultimele luni, Marty Makary s-a aflat în centrul mai multor scandaluri sensibile care au provocat reacții dure atât din partea democraților, cât și a unor aliați conservatori ai administrației Trump.

La conducerea FDA, Makary a inițiat o revizuire a procedurilor de aprobare a vaccinurilor și o reevaluare a siguranței mifepristonei, pastila utilizată în majoritatea avorturilor din Statele Unite.

Decizia privind mifepristona a fost cerută de organizațiile anti-avort, însă ulterior acestea au devenit la rândul lor nemulțumite de ritmul lent al analizei. SBA Pro-Life s-a numărat printre grupările conservatoare care i-au cerut public lui Donald Trump să îl demită pe Makary.

În paralel, criticii din sistemul medical și din zona pro-vaccinare l-au acuzat pe șeful FDA că a slăbit încrederea publicului în procedurile științifice și în aprobarea vaccinurilor.

Plecare lui Marty Makary reprezintă a patra demisie importantă din administrația Trump de la începutul anului, după retragerile secretarilor muncii, justiției și securității interne. Schimbările vin într-o perioadă de reorganizare amplă a instituțiilor americane de sănătate, după ce acestea au intrat sub coordonarea secretarului sănătății, Robert Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale sceptice privind vaccinurile.

Demisia lui Makary vine și la câteva luni după plecarea lui Vinay Prasad, unul dintre oficialii-cheie ai FDA implicați în reglementarea vaccinurilor.

