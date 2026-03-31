Șeful Pentagonului îndeamnă aliații SUA să învețe să lupte pentru ei. Hegseth, despre Iran: „Zilele următoare vor fi decisive. Vom negocia cu bombe”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, alături de generalul Dan Caine, au oferit, marți, noi informații cu privire la evoluțiile de pe frontul din Iran. Potrivit generalului Caine, Statele Unite au lovit până acum „peste 11.000 de ținte” din Iran și desfășoară, în prezent, misiuni terestre cu avioane B-52, fapt care, potrivit lui, subliniază și mai mult superioritatea Washingtonului față de Teheran.

În cadrul declarațiilor sale de la Washington, Pete Hegseth a vorbit despre soldații americani pe care i-a întâlnit în timpul vizitei sale la Comandamentul Central. Secretarul apărării spune că un șef de echipaj cu care a zburat i-a cerut să-i mulțumească președintelui Donald Trump în numele trupelor.

„Mi-a spus: «Au fost câteva săptămâni agitate, domnule. Situații dificile. Dar sunt foarte onorat că am fost chemat. Această luptă trebuia să aibă loc de mult timp. Trebuie să o ducem pentru copiii noștri. Nu putem da vina pe alții. Vă rog să-i mulțumiți președintelui din partea noastră. Am auzit asta de nenumărate ori.”

Hegseth a mai spus că trei căpitani ai Forțelor Aeriene, împușcați de Kuweit într-un incident la începutul războiului, nu au părăsit niciodată Orientul Mijlociu și au aruncat bombe asupra capitalei iraniene noaptea trecută.

„Zilele următoare vor fi decisive”, afirmă Hegseth

Subliniind că războiul a început de „numai” o lună, Hegseth declară: „Noi stabilim condițiile. Zilele următoare vor fi decisive. Iranul știe asta.”

El afirmă că nu pot face aproape nimic „din punct de vedere militar” în această privință.

„Da, vor lansa în continuare câteva rachete, dar noi le vom doborî”, spune el.

Hegseth adaugă că în ultimele 24 de ore s-a înregistrat cel mai mic număr de rachete și drone inamice lansate de Iran.

Șeful Pentagonului: „Vom negocia cu bombe”

Întrebat despre negocierile cu Iranul, Hegseth afirmă că SUA „ar prefera mai mult” să ajungă la un acord, dar „între timp, vom negocia cu bombe”.

Șeful Pentagonului descrie negocierile ca fiind „active” și „în curs”, adăugând: „În ceea ce privește negocierile, vă pot spune, după ce m-am întâlnit ieri cu Steve (Witkoff), Jared (kushner), vicepreședintele, Marco (Rubio) și mulți alții, că acestea sunt foarte reale.“

„Sunt în curs de desfășurare. Sunt active și cred că prind avânt. Și apreciem acest lucru. Așa cum am spus în declarațiile mele, am prefera cu mult să ajungem la un acord dacă Iranul ar fi dispus să renunțe la materialele pe care le deține și la ambițiile sale de a deschide strâmtoarea. Acesta este obiectivul. Nu vrem să fim nevoiți să facem mai mult din punct de vedere militar decât este necesar. Dar nu am vorbit la întâmplare când am spus că, între timp, vom negocia cu ajutorul bombelor.“, a transmis Hegseth.

„Învățați cum să luptați pentru voi“

Șeful Pentagonului afirmă că „celelalte țări ar trebui să asculte când vorbește președintele”, referindu-se la ultima tiradă a lui Donald Trump la adresa aliaților, pentru că nu s-au alăturat războiului său împotriva Iranului.

„Ne vom asigura că Iranul înțelege foarte clar că aceasta nu este doar o problemă a Statelor Unite ale Americii. Dar nu suntem doar noi. Așadar, în cele din urmă, cred că celelalte țări ar trebui să fie atente când vorbește președintele. El a demonstrat că, atunci când vorbește, vorbește serios. Și subliniază, știți, că ar fi bine să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă. Este ceva ce unii dintre noi spunem de ceva vreme.

Nu vă ajunge doar să aveți steaguri. Trebuie să aveți formațiuni. Nu vă ajunge doar să aveți câteva nave. Trebuie să aveți suficiente pentru a produce schimbarea. Aceste lucruri contează într-o lume periculoasă, cu adversari în ascensiune.“, a avertizat șeful Pentagonului

Cele mai noi

Trimite acest link pe