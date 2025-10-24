Nicolas Maduro spune că nu dorește război cu Statele Unite și îl imploră pe Trump: „Niciun război nebun... vă rog. Doar pace! Doar pace!”

Venezuela se pregătește de război cu SUA. Între timp, Nicolas Maduro, liderul aflat la putere din 2013, deja flutură steagul alb, implorându-l pe Trump pentru pace.

Pe coasta Venezuelei au fost desfășurate sisteme de apărare antiaeriană. Președintele Nicolas Maduro s-a adresat lui Donald Trump în engleză, repetând în mod isteric:

„Nu război, nu război, nu război, doar pace, doar pace, doar pace veșnică, pentru totdeauna, pentru totdeauna, pentru totdeauna, pace pentru totdeauna, niciun război nebun, vă rog, vă rog, vă rog.”

Departamentul Războiului trimite portavionul Gerald Ford

Potrivit Reuters, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat desfășurarea portavionului USS Gerald Ford și a navelor sale de război de sprijin în zona Comandamentului Sudic al SUA, a anunțat Pentagonul, crescând drastic numărul trupelor și aeronavelor în regiunea Americii Latine. De două luni, Statele Unite și-au mobilizat navele, avioanele de luptă, bombardierele, dronele, avioanele de spionaj și pușcașii marini în Marea Caraibelor, în cea mai mare desfășurare de forță militară de la atacarea Panamei din 1989.

Donald Trump a autorizat lovirea mai multor vase cu traficanți de droguri (porecliți „narco-teroriști”). Nicolas Maduro a acuzat administrația Trump că încearcă să-i înlăture regimul. Liderul de la Caracas, care conduce țara cu o mână de fier la fel ca predecesorul său, Hugo Chavez, a dezvăluit că este pregătit să declare stare de urgență în cazul unui atac militar american pe teritoriul țării sale.În acest scenariu, Venezuela ar putea disloca armata, poliția și apărarea civilă în mai multe zone ale țării. Președintele a semnat un decret care-i conferă puteri sporite în cazul unei invazii americane.

„Este vorba de schimbarea regimului. Probabil că nu vor invada Venezuela, ei speră să fie vorba de o semnalare”, a spus Dr Christopher Sabatini, un expert de la Chatham House pe America Latină și fost lector, potrivit BBC.

