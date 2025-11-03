Nigeria contrazice acuzațiile de genocid ale lui Trump. „Sunt și musulmani uciși, nu doar creștini”

Aflat la bordul Air Force One în drum către Washington, Donald Trump a declarat că Statele Unite au în vedere trimiterea de trupe americane în Nigeria sau lansarea de atacuri aeriene asupra grupărilor care persecută comunitățile creștine. În replică, oficialii din Nigeria neagă această acuză și invită SUA să participe la eliminarea Boko Haram.

Oficialii din Nigeria resping acuzațiile de genocid

Oficialii din Nigeria au răspuns declarațiilor lui Donald Trump și spun că o intervenție americană este binevenită atâta timp cât este respectă integritatea teritorială a Nigeriei. Mai mult, oficialii nigerieni resping acuzațiile lui Trump de genocid la adresa creștinilor și spun că grupările Boko Haram și al-Qaeda vizează toate confesiunile, nu doar cea creștină.

Kimiebi Imomotimi Ebienfa, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe din Nigeria, într-un interviu acordat duminică pentru Al Jazeera, a declarant că nu există genocid la adresa creștinilor în Nigeria.

„Nu suntem mândri de situația de securitate prin care trecem dar, ca să mergem pe narațiunea conform căreia doar creștinii sunt vizați, nu este în regulă. Nu există niciun genocid creștin în Nigeria. […] În Nigeria uciderile nu sunt limitate doar la creștini, sunt și musulmani uciși”, a declarat Kimiebi Imomotimi Ebienfa pentru Al Jazeera.

Un consilier al președintelui Bola Tinubu a declarat pentru Reuters că Nigeria este dispusă să primească asistență militară din partea Statelor Unite, însă doar cu respectarea integrității teritoriale a țării.

Donald Trump și Pete Hegseth amenință cu o intervenție în Nigeria pentru a-i proteja pe creștini

„Îi ucid pe creștini, și îi ucid în număr foarte mare. Nu vom permite să se întâmple asta.” – a spus Donald Trump duminică la bordul Air Force One.

Anterior, Donald Trump a scris pe pagina de socializare Truth Social că oficialii de Abuja permit masacrul creștinilor, iar Statele Unite vor sista toate ajutoarele și asistența acordată Nigeriei. Mai mult, SUA se gândește la o intervenție militară pentru a distruge organizațiile teroriste din țară.

Postarea a fost susținută și de Pete Hegseth, Secretarul de Război al SUA, care a declarat că armata SUA este pregătită de acțiune.