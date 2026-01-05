Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei a demisionat. Zelenski i-ar fi cerut lui Maliuk să plece din funcție

Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), generalul Vasyl Maliuk, și-a anunțat decizia de a pleca din funcție, după o confruntare deschisă cu președintele Volodimir Zelenski și după presiuni din partea conducerii de la Kiev, potrivit presei ucrainene.

Potrivit publicației, la o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski de sâmbătă, 3 ianuarie, șeful SBU, pe fundalul unui val de sprijin public, a refuzat să scrie o scrisoare de demisie și să se mute la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei sau la Consiliul Național de Securitate (NSDC).

În ciuda sprijinului larg din partea militarilor, parlamentarilor și unor parteneri externi, Zelenski a considerat refuzul său un obstacol și a pus clar problema demisiei. Potrivit surselor citate, președintele ar fi avertizat că poate folosi puterile conferite de parlament pentru a-l înlătura din funcție dacă Maliuk nu își depune singur demisia.

În cele din urmă, Maliuk a ales să accepte cererea președintelui, spunând că o escaladare a conflictului dintre el și Zelenski ar dăuna interesului statului. El și-a depus oficial demisia, dar aceasta trebuie validată ulterior de Rada, parlamentul ucrainean.

Surse politice raportează că generalul Yevhen Khmara, șeful unității speciale Alpha din cadrul SBU, este luat în calcul pentru a prelua interimar conducerea serviciului până când parlamentul decide cine va ocupa funcția permanent.

Cine este Vasyl Maliuk

Vasyl Maliuk a preluat conducerea Serviciului de Securitate al Ucrainei într-un moment extrem de dificil, când țara se afla deja în plin război cu Rusia. Considerat un om dur și discret, el a fost implicat direct în reformarea SBU, o instituție criticată ani la rând pentru influențe politice și vulnerabilități interne.

Sub mandatul său, serviciul a fost asociat cu mai multe operațiuni sensibile, inclusiv contrainformații, destructurarea rețelelor de spionaj rusești și acțiuni speciale desfășurate pe teritoriul Ucrainei. Tocmai aceste operațiuni, aflate în faze finale, au stat la baza refuzului inițial de a demisiona.

Deși Maliuk se bucura de susținere din partea armatei și a unor parlamentari, el a ales să facă un pas înapoi pentru a evita o criză instituțională. Potrivit presei ucrainene, decizia a venit din calcul politic, nu din lipsă de sprijin: o confruntare directă cu președintele ar fi slăbit statul într-un moment de maximă vulnerabilitate.

