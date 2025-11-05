Susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić demonstrează lângă corturile studenților protestatari, care cer tragere la răspundere a celor vinovați pentru prăbușirea acoperișului unei gări, soldată cu 16 morți, un incident tragic petrecut în urmă cu un an.

În urma ciocnirilor dintre protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui sârb de la protestele de pe 2 noiembrie, 37 de persoane au fost arestate sub acuzația de „încălcarea ordinii și liniștii publice”, potrivit Ministerului de Interne.

Mama unei victime a tragediei de la Nova Sad a intrat în greva foamei

Zeci de mii de protestatari s-au adunat în fața Parlamentului de la Belgrad, pentru a fi solidari cu Dijana Hrka care a intrat în greva foamei. Fiul ei a fost printre cele 16 persoane ucise de prăbușirea acoperișului gării din Nova Sad.

Protestarii au solicitat alegeri parlamentare anticipate, acuzând că președintele Vucic conduce un regim corupt și din ce în ce mai autoritar. Președintele sârb Aleksandar Vučić s-a arătat favorabil organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Când vor avea loc alegerile anticipate

Inițial, alegerile parlamentare erau programate peste doi ani, ca reacție la protestele antiguvernamentale de amploare care au avut loc în weekend.

„Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului, în decembrie 2027. Momentul exact va fi decis de instituțiile competente”, a declarat Vučić într-o conferință de presă duminică seara.

Autorul recomandă: Serbia vrea să-și vândă armele Uniunii Europene: Producem mai multă muniție decât Franța