Prima pagină » Știri externe » Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad

Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad

05 nov. 2025, 20:55, Știri externe
Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad

Susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić demonstrează lângă corturile studenților protestatari, care cer tragere la răspundere a celor vinovați pentru  prăbușirea acoperișului unei gări, soldată cu 16 morți, un incident tragic petrecut în urmă cu un an. 

În urma ciocnirilor dintre protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui sârb de la protestele de pe 2 noiembrie, 37 de persoane au fost arestate sub acuzația de „încălcarea ordinii și liniștii publice”, potrivit Ministerului de Interne.

Mama unei victime a tragediei de la Nova Sad a intrat în greva foamei

Zeci de mii de protestatari s-au adunat în fața Parlamentului de la Belgrad, pentru a fi solidari cu Dijana Hrka care a intrat în greva foamei. Fiul ei a fost printre cele 16 persoane ucise de prăbușirea acoperișului gării din Nova Sad.

Protestarii au solicitat alegeri parlamentare anticipate, acuzând că președintele Vucic conduce un regim corupt și din ce în ce mai autoritar. Președintele sârb Aleksandar Vučić s-a arătat favorabil organizării alegerilor parlamentare anticipate.

Când vor avea loc alegerile anticipate

Inițial, alegerile parlamentare erau programate peste doi ani,  ca reacție la protestele antiguvernamentale de amploare care au avut loc în weekend.

„Alegerile vor avea loc înainte de sfârșitul mandatului, în decembrie 2027. Momentul exact va fi decis de instituțiile competente”, a declarat Vučić într-o conferință de presă duminică seara.

Autorul recomandă: Serbia vrea să-și vândă armele Uniunii Europene: Producem mai multă muniție decât Franța

Citește și

VIDEO Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
20:05
Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
EXTERNE Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
19:47
Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
EXTERNE 🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
18:53
🚨 Premierul francez lansează procedura de SUSPENDARE a site-ului Shein pentru comercializare de păpuși sexuale cu înfățișare infantilă și arme
CONTROVERSĂ Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”
17:28
Ungurii, bulgarii, acum și frații moldoveni râd și ne dau exemplu negativ. Premierul Moldovei, Alexandru Munteanu: „Situația în România este cu mult mai rea decât la noi în Republica Moldova și asta mă bucură!”
EXTERNE Trump: „Acum un an, am avut acea mare și frumoasă victorie. Aseară, nu mă așteptam să fie o victorie. Erau zone foarte democrate”
17:22
Trump: „Acum un an, am avut acea mare și frumoasă victorie. Aseară, nu mă așteptam să fie o victorie. Erau zone foarte democrate”
EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De ce au recreat cercetătorii pigmenți de caracatiță în laborator?