Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”

Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse, a acuzat duminică țările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace în ce privește Ucraina, într-un moment în care eforturile diplomatice de soluționare a conflictului se află în impas.

„Ei caută doar un pretext pentru a împiedica negocierile”, a spus ministrul rus de externe într-un interviu acordat postului public de televiziune, Rossia, difuzat duminică pe Telegram.

Întrebat și despre amenințările „ţărilor occidentale de a sancţiona Rusia, dacă nu vor avea loc negocieri”, Serghei Lavrov le-a calificat ca „o încercare de a încălca procesul lansat de preşedinţii Putin şi Trump, care a dat rezultate foarte bune”. „Sperăm că aceste încercări vor eşua”, a adăugat el.

Eforturile de mediere ale președintelui american, Donald Trump, care încearcă să pună rapid capăt conflictului din Ucraina, au culminat cu o întâlnire la nivel înalt cu omologul său rus, Vladimir Putin, la data de 15 august, în Alaska, urmată trei zile mai târziu de recepția la Casa Albă a lui Volodimir Zelenski și aliaților europeni ai Ucrainei.

Dar în ciuda acestui fapt, pozițiile celor două tabere par, în continuare, ireconciliabile.

Amintim că Rusia a lansat o ofensivă militară la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, iar în prezent controlează circa 20% din această țară vecină, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

În vreme ce Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între liderii lor, Donald Trump a anunțat, vineri, că își acordă „două săptămâni” ca să decidă poziția sa privitoare la acest conflict.

