Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anunțat vineri că vicepreședintele american JD Vance va veni în vizită în Ungaria.

Vizita oficialului american va avea loc înainte de alegerile legislative din aprilie, considerate cel mai dur scrutin electoral pe care l-a avut Viktor Orban de când se află la putere din 2010.

„Vicepreședintele SUA va veni în Ungaria, și dacă am dreptate, undeva în prima parte a lunii aprilie”, a spus ministrul.

Două surse anonime au declarat pentru Reuters că JD Vance și-a planificat vizita pentru a-l sprijini pe Viktor Orban, a cărei popularitate este în scădere.

Adversarul său pro-european, Peter Magyar, este înaintea premierului ungar în cele mai multe sondaje recente, scrie Reuters.

În februarie, secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a fost în vizită la Budapesta pentru a-l susține public pe Orban, considerat cel mai important aliat al lui Donald Trump din Uniunea Europeană, precum și unul dintre cei mai longevivi șefi de cabinete din Europa secolului 21.

Viktor Orban a refuzat să ajute Kievul cu armament și bani, s-a opus acordării împrutului de 90 de miliarde de euro și a respins aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Pe rețelele de socializare, Trump a scris că îl consideră pe Orban drept „un lider puternic”.

Sursa Foto: White House

