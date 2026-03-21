Sfârșit pentru CBS News Radio, după un secol de emisie, în plină criză a mass-media tradiționale din SUA. Toți angajații vor fi concediați

Mihai Tănase
CBS News a anunțat că își închide serviciul radio care a funcționat aproape un secol și concediază toți angajații. Decizia radicală vine în contextul unei crize profunde din mass-media tradițională americană

Grupul CBS a anunțat închiderea serviciului CBS News Radio, unul dintre cele mai vechi și importante servicii de știri radio din Statele Unite, după aproape 100 de ani de activitate.

CBS News Radio a fost martor la unele dintre cele mai importante momente ale istoriei moderne, inclusiv Debarcarea din Normandia din 6 iunie 1944, când corespondentul de război Charles Collingwood a relatat din mijlocul trupelor aliate.

Decizia, confirmată vineri pentru AFP, marchează un nou semnal de alarmă privind dificultățile majore cu care se confruntă mass-media tradițională din Statele Unite. Serviciul furniza buletine de știri către sute de posturi radio din întreaga țară.

Toți angajații diviziei vor fi concediați, au transmis redactorul-șef Bari Weiss și președintele Tom Cibrowski. Compania nu a oferit detalii privind numărul exact al posturilor afectate.

„Evoluția strategiei de programare a posturilor de radio, combinată cu o situație economică dificilă, face imposibilă menținerea acestui serviciu”, au explicat aceștia.

Închiderea CBS News Radio face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare la nivelul CBS News. Deși compania nu a prezentat cifre oficiale, mai multe surse indică faptul că aproximativ 6 la sută dintre cei circa 1.100 de angajați ar urma să își piardă locurile de muncă. Potrivit grupului CBS, serviciul radio își va înceta definitiv activitatea la sfârșitul lunii mai.

Numirea lui Bari Weiss la conducerea CBS News, în octombrie, a venit la pachet cu o restructurare a personalului, dar și cu îngrijorări privind direcția editorială a grupului. Jurnalista, considerată apropiată de zona de dreapta, ar putea influența linia editorială a companiei.

În același context, în august anul trecut, Skydance a primit aprobarea autorității americane de reglementare în telecomunicații pentru achiziția Paramount Global, compania-mamă a CBS. Aprobarea a venit după angajamente privind modificări editoriale cerute de președintele Donald Trump.

