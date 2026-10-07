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Sfârșitul unei ere. Lionel Messi își ia adio în lacrimi de la naționala Argentinei: „Cea mai tristă zi din cariera mea”

Lionel Messi - Facebook/Leo Messi
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Lionel Messi, unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, și-a încheiat cariera la naționala Argentinei după 21 de ani. Starul argentinian a marcat și a oferit două pase decisive în ultimul său meci, victoria cu 3-0 împotriva Beninului, înaintea unui discurs emoționant pe Monumental.

Lionel Messi a spus adio naționalei Argentinei, marți, într-o seară încărcată de emoție pe Stadionul Monumental. După mai bine de două decenii în tricoul „Albiceleste”, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie și-a disputat ultimul meci internațional, potrivit France24.

Despărțirea a venit după o victorie cu 3-0 în fața Beninului, partidă în care Messi a marcat un gol și a oferit două pase decisive.După fluierul final, argentinianul a revenit pe gazon pentru a le vorbi suporterilor și coechipierilor despre cei 21 de ani petrecuți alături de echipa națională.

„A fost o mare mândrie pentru mine să apăr acest tricou timp de mai bine de 20 de ani. Chiar și în cele mai grele momente prin care am trecut și pe care le-am trăit, nu am încetat niciodată să lupt, nu am încetat niciodată să fiu aici”, a declarat Lionel Messi, fostul căpitan al naționalei Argentinei.

Sursa video – X/@polymarketenesp

Messi: „Mi-ar plăcea să joc pentru tot restul vieții”

Momentul despărțirii a fost cu atât mai apăsător pentru Messi cu cât s-a produs pe Monumental, stadionul pe care Argentina a jucat primul său meci în fața propriilor suporteri după cucerirea Cupei Mondiale din 2022.

Pentru fotbalist, revenirea pe arena asociată uneia dintre cele mai fericite perioade ale carierei sale a avut acum o semnificație complet diferită.

„Faptul că nu voi mai veni aici va fi extrem de dureros. Jur că mi-ar plăcea să joc pentru tot restul vieții, pentru că a juca pentru naționala Argentinei este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla”, a spus Messi.

A urmat unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului său.

„Acum mă aflu aici în cea mai tristă zi a carierei mele, ziua în care trebuie să-mi iau rămas bun de la echipa națională, să-mi iau rămas bun de la voi toți. Dar acum voi fi de partea aceea, alături de suporteri, susținându-i pe toți băieții, pe toți cei care vor intra pe teren. Întotdeauna uniți”, a declarat argentinianul.

Sursa video – X/@Mialygosa

Ultima Cupă Mondială a cântărit în decizia retragerii

Deși despărțirea este dureroasă, Messi spune că nu regretă momentul ales pentru retragerea din fotbalul internațional. Decizia a fost influențată și de ultima campanie a Argentinei la Cupa Mondială, unde sud-americanii au ajuns până în finală, pierdută în fața Spaniei.

Drumul către ultimul act a inclus și victoria cu 2-1 împotriva Angliei în semifinale, un meci despre care Messi spune că a consumat enorm echipa atât fizic, cât și emoțional.

„Chiar dacă mi-aș dori să rămân aici toată viața, simt că acesta este momentul potrivit. Ultima Cupă Mondială a fost prea mult, tot ce a trebuit să trec prin”, a explicat Messi.

Argentina plecase la turneu cu ambiția de a cuceri din nou trofeul mondial, după triumful din 2022.

„Am avut visul de a-mi îndeplini visul meu și visul întregii țări, acela de a deveni din nou campioni mondiali. La ultima Cupă Mondială am fost foarte aproape, iar realitatea este că nu s-a întâmplat nimic ciudat, așa cum spun oamenii. Meciul împotriva Angliei ne-a afectat enorm din punct de vedere fizic, iar din punct de vedere emoțional a fost foarte greu. Am ajuns acolo cu resursele necesare, am luptat așa cum am făcut-o întotdeauna cu acest tricou, alături de toți coechipierii cu care am avut ocazia să fiu și să împărtășesc experiențe, nu doar cu ei, ci și cu cei care au fost alături de noi în perioada în care am reușit să câștigăm. Am fost foarte aproape”, a spus fostul căpitan.

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