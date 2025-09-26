Shehbaz Sharif l-a îndemnat pe TRUMP să facă investiții în Pakistan/ Statele arabe își consolidează cooperarea cu Islamabadul

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a îndemnat companiile americane să investească în țara sa, în timpul unei întâlniri cu președintele SUA, Donald Trump.

Sharif, alături de șeful armatei, mareșalul Asim Munir, s-a întâlnit, joi, cu Trump, cu scopul de a îmbunătăți relațiile dintre cel două state.

Premierul pakistanez a propus sectoarele agriculturii, tehnologiei, mineritului și energiei pentru investiții din partea companiilor americane. Anterior, Trump a cerut companiilor americane să exploreze zăcăminte de petrol din Pakistan.

„Prim-ministrul și-a exprimat încrederea că, sub conducerea președintelui Trump, parteneriatul dintre Pakistan și SUA va fi consolidat în beneficiul ambelor țări”, potrivit unui comunicat.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea Casei Albe. Înainte de întâlnire, Trump a declarat că Munir „este un om minunat, la fel și prim-ministrul”.

Armata pakistaneză exercită o mare influență asupra politicii statului, iar mareșalul este considerat cea mai puternică personalitate din țară, conform agenției de presă Reuters.

Trump propune un nou plan pentru Orientul Mijlociu

Discuțiile s-au îndreptat și către situația din Orientul Mijlociu, unde Pakistanul își asumă un rol major. Biroul premierului a declarată că Sharif „a lăudat eforturile președintelui Trump de a pune capăt imediat războiului din Gaza”.

Sharif a fost unul dintre liderii națiunilor cu majoritate musulmană care s-au întâlnit cu Trump în marja Adunării Generale a ONU. Președintele SUA le-a prezentat un plan de pace în 21 de puncte pentru Orientul Mijlociu și Fâșia Gaza, a declarat trimisul special al SUA, Steve Witkoff, adăugând că este încrezător că se vor înregistra progrese.

La începutul lunii, Pakistanul a semnat un acord de apărare reciprocă cu Arabia Saudită, deoarece multe națiuni arabe resimt o amenințare din partea Israelului. Pakistanul este singura națiune musulmană care deține arme nucleare.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară