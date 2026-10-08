Prima pagină » Știri externe » Fosta primă doamnă a Sri Lankăi, arestată pentru donații destinate unui spital de copii

Fosta primă doamnă a Sri Lankăi, arestată pentru donații destinate unui spital de copii

Fosta primă doamnă a Sri Lankăi, arestată pentru donații destinate unui spital de copii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Shiranthi Rajapaksa, soția fostului președinte al Sri Lankăi Mahinda Rajapaksa, a fost arestată în legătură cu acuzații privind folosirea necorespunzătoare a unor donații strânse pentru achiziționarea unui scaner destinat unui spital de copii din Colombo.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Donații de 10 milioane de rupii pentru un scaner

Autoritățile anticorupție au arestat-o miercuri pe Shiranthi Rajapaksa, în vârstă de 73 de ani, chiar la locuința sa din Colombo, relatează BBC.

Fosta primă doamnă este anchetată în legătură cu aproximativ 10 milioane de rupii, echivalentul a circa 30.300 de dolari, strânse de organizația caritabilă Siriliya Saviya, cu care este asociată.

Banii urmau să fie folosiți pentru cumpărarea unui scaner specializat pentru Spitalul de Copii Lady Ridgeway din Colombo.

Autoritățile susțin însă că echipamentul fusese deja donat spitalului de guvernul Chinei, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la modul în care au fost folosite donațiile.

Shiranthi Rajapaksa neagă acuzațiile și susține că banii nu au fost însușiți ilegal.

Fosta primă doamnă încercase să evite arestarea

Shiranthi Rajapaksa s-a întors luni în Sri Lanka din Singapore, unde urma un tratament medical.

Ea depusese o cerere în instanță pentru a încerca să împiedice arestarea, însă audierea fusese programată pentru 12 octombrie.

Manoj Gamage, purtătorul de cuvânt al fostului președinte Mahinda Rajapaksa, a declarat că banii se află în continuare în conturile organizației Siriliya Saviya și că nu a avut loc nicio fraudă.

Familia Rajapaksa, din nou în vizorul anchetatorilor

Autoritățile din Sri Lanka au reluat anchetele privind acuzații de corupție care îi vizează pe membri ai familiei Rajapaksa.

Mahinda Rajapaksa a fost președintele Sri Lankăi între 2005 și 2015. În timpul primului său mandat, în 2009, guvernul său a învins rebelii „Tigrii Tamili”, punând capăt unui război civil care durase aproape trei decenii.

Familia Rajapaksa a avut ulterior o influență majoră asupra politicii din Sri Lanka. În 2022, însă, țara a fost cuprinsă de proteste provocate de inflație și de lipsa combustibilului, alimentelor și medicamentelor. Fratele lui Mahinda, Gotabaya Rajapaksa, care era președinte la acea vreme, a fost în cele din urmă înlăturat de la putere.

Actualul guvern, condus de președintele Anura Kumara Dissanayake, a reluat între timp anchetele de corupție care îi vizează pe mai mulți membri ai familiei.

Fiul cel mare al lui Mahinda și Shiranthi, Namal Rajapaksa, a fost arestat la începutul acestui an în legătură cu acuzații privind un contract de achiziție de aeronave încheiat în timpul președinției tatălui său. El se află în prezent în arest preventiv.

Fratele său, Yoshitha Rajapaksa, a fost și el arestat la începutul acestui an, sub acuzații de corupție.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Protestele violente ale elevilor continuă în Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar un primar a devenit „scut” pentru manifestanți
21:55
Protestele violente ale elevilor continuă în Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar un primar a devenit „scut” pentru manifestanți
România, din nou în centrul unui atac mediatic asupra lui Donald Trump. POLITICO: Administrația Trump ar fi instruit ambasada SUA din București să pună presiuni pentru ca diplomați români să nu participe la un eveniment din Lituania. Asaltul presei americane la adresa lui Trump și a republicanilor se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile în SUA
20:45
România, din nou în centrul unui atac mediatic asupra lui Donald Trump. POLITICO: Administrația Trump ar fi instruit ambasada SUA din București să pună presiuni pentru ca diplomați români să nu participe la un eveniment din Lituania. Asaltul presei americane la adresa lui Trump și a republicanilor se intensifică pe măsură ce se apropie alegerile în SUA
MILITAR The Telegraph: Putin i-a ordonat „generalului Armaghedon” să arunce în aer toate podurile peste Nipru la iarnă pentru a izola Kievul
19:47
The Telegraph: Putin i-a ordonat „generalului Armaghedon” să arunce în aer toate podurile peste Nipru la iarnă pentru a izola Kievul
FLASH NEWS Turcia nu va trimite trupe în Yemen în baza Pactului de la Mecca. Acordul ajunge în Parlament
19:17
Turcia nu va trimite trupe în Yemen în baza Pactului de la Mecca. Acordul ajunge în Parlament
CONTROVERSĂ Azerbaidjanul neagă acuzațiile de implicare în scandalul de spionaj din Germania. „Intenția este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”
18:09
Azerbaidjanul neagă acuzațiile de implicare în scandalul de spionaj din Germania. „Intenția este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”
CONTROVERSĂ Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
17:56
Premierul Ungariei, Peter Magyar, interogat de Biroul Parchetului Central de Investigații. De ce este acuzat
Mediafax
Celebrul tren de lux care a trecut prin România își schimbă traseul din 2027! Noua destinație exclusivistă
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Cancan.ro
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie'
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
„Pisica s-a ascuns supat”. Substantivul care a stârnit un val de reacții: „Să ne râdem umpic”
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Click
Mirabela Grădinaru, o nouă gafă vestimentară: „A îmbrăcat rochia invers, ca să nu se deoache?” Sfatul stiliștilor
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Cancan.ro
Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Un mecanim italian explică la câți kilometri trebuie să schimbi uleiul de motor ca să nu afectezi turbina
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că alegerile anticipate ar putea avea loc în luna februarie: „Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”
22:24
Sorin Grindeanu spune că alegerile anticipate ar putea avea loc în luna februarie: „Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”
EXCLUSIV Ceartă în platoul Gândul pe cine are liderul de partid mai tare. Cezar Drăgoescu (USR) și Rareș Hopincă (PSD), atacuri în rafală
22:13
Ceartă în platoul Gândul pe cine are liderul de partid mai tare. Cezar Drăgoescu (USR) și Rareș Hopincă (PSD), atacuri în rafală
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 octombrie, de la ora 19:00
EMISIUNI Ce face USR dacă guvernul Luca Niculescu e învestit? Planul partidului, explicat de deputatul Cezar Drăgoescu
21:59
Ce face USR dacă guvernul Luca Niculescu e învestit? Planul partidului, explicat de deputatul Cezar Drăgoescu
FLASH NEWS Grindeanu desființează zvonurile legate de ceasul său, care ar valora mii de euro: „Dacă era așa îl puneam în declarația de avere”
21:57
Grindeanu desființează zvonurile legate de ceasul său, care ar valora mii de euro: „Dacă era așa îl puneam în declarația de avere”
ACUM A zecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu
21:51
A zecea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe