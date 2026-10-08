Fosta primă doamnă a Sri Lankăi, arestată pentru donații destinate unui spital de copii

Shiranthi Rajapaksa, soția fostului președinte al Sri Lankăi Mahinda Rajapaksa, a fost arestată în legătură cu acuzații privind folosirea necorespunzătoare a unor donații strânse pentru achiziționarea unui scaner destinat unui spital de copii din Colombo.

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Donații de 10 milioane de rupii pentru un scaner

Autoritățile anticorupție au arestat-o miercuri pe Shiranthi Rajapaksa, în vârstă de 73 de ani, chiar la locuința sa din Colombo, relatează BBC.

Fosta primă doamnă este anchetată în legătură cu aproximativ 10 milioane de rupii, echivalentul a circa 30.300 de dolari, strânse de organizația caritabilă Siriliya Saviya, cu care este asociată.

Banii urmau să fie folosiți pentru cumpărarea unui scaner specializat pentru Spitalul de Copii Lady Ridgeway din Colombo.

Autoritățile susțin însă că echipamentul fusese deja donat spitalului de guvernul Chinei, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la modul în care au fost folosite donațiile.

Shiranthi Rajapaksa neagă acuzațiile și susține că banii nu au fost însușiți ilegal.

Fosta primă doamnă încercase să evite arestarea

Shiranthi Rajapaksa s-a întors luni în Sri Lanka din Singapore, unde urma un tratament medical.

Ea depusese o cerere în instanță pentru a încerca să împiedice arestarea, însă audierea fusese programată pentru 12 octombrie.

Manoj Gamage, purtătorul de cuvânt al fostului președinte Mahinda Rajapaksa, a declarat că banii se află în continuare în conturile organizației Siriliya Saviya și că nu a avut loc nicio fraudă.

Familia Rajapaksa, din nou în vizorul anchetatorilor

Autoritățile din Sri Lanka au reluat anchetele privind acuzații de corupție care îi vizează pe membri ai familiei Rajapaksa.

Mahinda Rajapaksa a fost președintele Sri Lankăi între 2005 și 2015. În timpul primului său mandat, în 2009, guvernul său a învins rebelii „Tigrii Tamili”, punând capăt unui război civil care durase aproape trei decenii.

Familia Rajapaksa a avut ulterior o influență majoră asupra politicii din Sri Lanka. În 2022, însă, țara a fost cuprinsă de proteste provocate de inflație și de lipsa combustibilului, alimentelor și medicamentelor. Fratele lui Mahinda, Gotabaya Rajapaksa, care era președinte la acea vreme, a fost în cele din urmă înlăturat de la putere.

Actualul guvern, condus de președintele Anura Kumara Dissanayake, a reluat între timp anchetele de corupție care îi vizează pe mai mulți membri ai familiei.

Fiul cel mare al lui Mahinda și Shiranthi, Namal Rajapaksa, a fost arestat la începutul acestui an în legătură cu acuzații privind un contract de achiziție de aeronave încheiat în timpul președinției tatălui său. El se află în prezent în arest preventiv.

Fratele său, Yoshitha Rajapaksa, a fost și el arestat la începutul acestui an, sub acuzații de corupție.