Și Italia anunță scăderea prețului la carburanți. Anunțul a fost făcut de premierul Meloni

Italia a redus accizele la carburanți, ca parte a măsurilor menite să ajute familiile și întreprinderile să facă față creșterii costurilor energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

„Reducem prețul combustibilului cu 25 de cenți pe litru, pentru toată lumea”, a declarat Meloni, după ce Consiliul de Miniștri a aprobat un decret de punere în aplicare a măsurilor.

Mai exact, decretul privind combustibilii prevede reducerea accizelor, ceea ce se traduce printr-o scădere a prețului cu 25 de cenți pe litru pentru motorină și benzină și cu 12 cenți pe kilogram pentru GPL. De asemenea, sunt prevăzute măsuri de prevenire și combatere a fenomenelor speculative. În special, se consolidează activitatea de monitorizare a prețurilor combustibililor de către Autoritatea de reglementare a prețurilor din cadrul Ministerului Întreprinderilor și al Produselor „Made in Italy”, relatează.

Într-o declarație, principalul partid de opoziție, Partidul Democrat, a calificat măsura guvernului drept o reacție tardivă la șocul energetic.

Decretul privind combustibilii intră în vigoare începând cu 19 martie. Oficialii italieni au declarat că măsurile vor rămâne în vigoare timp de aproximativ 20 de zile. Ca parte a pachetului, guvernul intenționează să cheltuiască 608 milioane de euro pentru a ajuta companiile de transport rutier să cumpere motorină, potrivit unui proiect de decret consultat de Reuters.

Ce alte țări au mai luat măsuri

Alte țări europene resimt efectele războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și iau măsuri în consecință.

Ungaria a plafonat prețurile la combustibili, în timp ce Orlen, principala rafinărie din Polonia, a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor. Miercuri, coaliția de guvernare din Austria a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, relatează Reuters. De asemenea, Guvernul Slovaciei a aprobat o hotărâre care permite stațiilor de alimentare să limiteze vânzările de motorină pentru populație. Autoritățile de la Bratislava au mai decis să stabilească prețuri mai mari pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare străine, pentru a combate așa-numitul „turism de combustibil”.

România întârzie să ia măsuri

În ceea ce privește țara noastră, președintele Nicușor Dan a participat azi la o întrevedere cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, la sediul NATO de la Bruxelles, de unde a anunțat că România va lua măsuri abia într-o săptămână.

„O să vedeți măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate”, a spus președintele României. „Am avut discuția asta în CSAT, în urmă cu 10 zile, Și primul ministru și ministrul Finanțe și al Energiei au venit cu diferite scenarii. Am avut discuții la Guvern, într-o săptămână veți vedea aceste măsuri. O să fie o acțiune din partea statului român”, a declarat Nicușor Dan.

Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”

Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare