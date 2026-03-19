Prima pagină » Știri externe » Și Italia anunță scăderea prețului la carburanți. Anunțul a fost făcut de premierul Meloni

Și Italia anunță scăderea prețului la carburanți. Anunțul a fost făcut de premierul Meloni

Italia a redus accizele la carburanți, ca parte a măsurilor menite să ajute familiile și întreprinderile să facă față creșterii costurilor energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

„Reducem prețul combustibilului cu 25 de cenți pe litru, pentru toată lumea”, a declarat Meloni, după ce Consiliul de Miniștri a aprobat un decret de punere în aplicare a măsurilor.

Mai exact, decretul privind combustibilii prevede reducerea accizelor, ceea ce se traduce printr-o scădere a prețului cu 25 de cenți pe litru pentru motorină și benzină și cu 12 cenți pe kilogram pentru GPL. De asemenea, sunt prevăzute măsuri de prevenire și combatere a fenomenelor speculative. În special, se consolidează activitatea de monitorizare a prețurilor combustibililor de către Autoritatea de reglementare a prețurilor din cadrul Ministerului Întreprinderilor și al Produselor „Made in Italy”, relatează.

Într-o declarație, principalul partid de opoziție, Partidul Democrat, a calificat măsura guvernului drept o reacție tardivă la șocul energetic.

Decretul privind combustibilii intră în vigoare începând cu 19 martie. Oficialii italieni au declarat că măsurile vor rămâne în vigoare timp de aproximativ 20 de zile. Ca parte a pachetului, guvernul intenționează să cheltuiască 608 milioane de euro pentru a ajuta companiile de transport rutier să cumpere motorină, potrivit unui proiect de decret consultat de Reuters.

Ce alte țări au mai luat măsuri

Alte țări europene resimt efectele războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului și iau măsuri în consecință.

Ungaria a plafonat prețurile la combustibili, în timp ce Orlen, principala rafinărie din Polonia, a redus marjele de profit pentru a atenua impactul asupra consumatorilor. Miercuri, coaliția de guvernare din Austria a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, relatează Reuters. De asemenea, Guvernul Slovaciei a aprobat o hotărâre care permite stațiilor de alimentare să limiteze vânzările de motorină pentru populație. Autoritățile de la Bratislava au mai decis să stabilească prețuri mai mari pentru autovehiculele cu numere de înmatriculare străine, pentru a combate așa-numitul „turism de combustibil”.

România întârzie să ia măsuri

În ceea ce privește țara noastră, președintele Nicușor Dan a participat azi la o întrevedere cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, la sediul NATO de la Bruxelles, de unde a anunțat că România va lua măsuri abia într-o săptămână.

„O să vedeți măsurile în momentul în care ele vor fi adoptate”, a spus președintele României.

„Am avut discuția asta în CSAT, în urmă cu 10 zile, Și primul ministru și ministrul Finanțe și al Energiei au venit cu diferite scenarii. Am avut discuții la Guvern, într-o săptămână veți vedea aceste măsuri. O să fie o acțiune din partea statului român”, a declarat Nicușor Dan.

Criza carburanților se acutizează în Europa. Slovacia limitează vânzările de motorină pentru populație. Ce măsuri drastice ia pentru a combate „turismul de combustibil”

Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație

Nicușor Dan anunță măsuri ale statului pentru plafonarea prețului la carburanți. Când ar trebui să intre în vigoare

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște printre influencerii, vedetele, politicenii implicații în...”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă în creierul oamenilor cu ADHD, a descoperit un studiu
