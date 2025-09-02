Sindicatele și investitorii de la Volkswagen îi cer directorului general să RENUNȚE la funcția de la Porsche

Reprezentanții puternicelor sindicate de la producătorul auto german Volkswagen AG s-au alăturat apelurilor investitorilor care îl îndeamnă pe directorul general Oliver Blume să renunțe la funcția de conducere deținută la Porsche.

Oliver Blume ar trebui să se concentreze pe redresarea Volkswagen, consideră sindicatele și investitorii.

Daniela Cavallo, reprezentantul sindical de top de la Volkswagen, l-a îndemnat marți pe Blume să se retragă din funcția de șef al Porsche AG.

„Directorul general nu poate fi șef cu jumătate de normă în Wolfsburg și să-și petreacă restul timpului la Porsche”, a spus Cavallo într-un discurs adresat muncitorilor din Wolfsburg, potrivit unei note interne văzute de reporterii Bloomberg. „Această situație trebuie să se termine!”

Săptămâna trecută, Bloomberg a relatat că Porsche ar fi început deja căutarea unui nou director general, conform unei surse la curent cu chestiunea.

Oliver Blume conduce Porsche AG din 2015 și a ales să își păstreze poziția după ce i-a succedat lui Herbert Diess ca director general al Volkswagen în 2022.

Acționarii i-au cerut în mod repetat să renunțe la una dintre funcții, invocând îngrijorări de guvernanță corporatistă.

Blume a spus că rolul său dublu nu a fost niciodată conceput să fie ceva permanent, dar la începutul acestei luni a adăugat că nu a fost stabilită o dată oficială pentru a separa pozițiile.

În prezent, ambele companii se luptă cu taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump, profituri în scădere și vânzările mai mici în China.

Porsche și-a redus perspectivele financiare de două ori în acest an, în timp ce Volkswagen se află în mijlocul unei restructurări de anvergură.

