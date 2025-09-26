Benjamin Netanyahu a purtat o insignă specială în timpul discursului de la Adunarea Generală a ONU. Ce era inscripționat pe aceasta

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, și-a deschis vineri discursul în fața Adunării Generale a ONU purtând o insignă specială dedicată ostaticilor israelieni aflați încă în Fâșia Gaza.

Ecusonum era inscripționat cu un cod QR care îi direcționează pe cei care îl scanează către un site web care documentează atrocitățile Hamas din 7 octombrie, a declarat biroul său. Membrii delegației israeliene care îl însoțeau pe prim-ministru au purtat și ei aceeași insignă, potrivit Jerusalem Post.

Codul QR face parte dintr-o campanie mai amplă de diplomație publică israeliană desfășurată în New York săptămâna aceasta. Zeci de panouri publicitare și ecrane digitale din apropierea sediului ONU și din Times Square afișează mesajul „Amintiți-vă de 7 octombrie” alături de un cod QR care face trimitere la același site web. Mai multe publicații au raportat că linkul este accesibil doar din afara Israelului, o limitare pe care autoritățile israeliene au mai folosit-o pentru campanii de lobby realizate pe plan internațional, notează sursa citată.

Scopul campaniei a fost de a reorienta atenția globală asupra atacului Hamas în timp ce liderii mondiali se întrunesc la New York. Panourile publicitare și camioanele, care reflectă insigna purtată pe scenă de Netanyahu, invită trecătorii să scaneze și să vizualizeze dovezi ale masacrului care a dus la declanșarea războiului din Fâșia Gaza.

Ce pot vedea cei care scanează codul QR de pe ecusonul lui Benjamin Netanyahu

Fox News și alte canale media transmit că respectivul cod QR face trimitere către un site care prezintă imagini foarte explicite ale atacurilor organizate de Hamas pe 7 octombrie 2023 și care pot fi vizualizate doar de utilizatorii care scanează codul din afara Israelului.

Israelul a publicat anterior un portal oficial în limba engleză care detaliază crimele din 7 octombrie pentru publicul internațional, parte a unei strategii guvernamentale mai ample de centralizare și autentificare a materialelor utilizate în eforturile de informare de acest tip.

Biroul lui Netanyahu a transmis că insigna și campania în sine au fost concepute pentru a ține cont de situația dificilă a ostaticilor și de evenimentele din 7 octombrie în timp ce Netanyahu se adresa Adunării Generale a ONU. Imaginile din cadrul campaniei au fost proiectate și în centrul Manhattanului în orele dinaintea discursului oficialului israelian.

