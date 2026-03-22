Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob

Alegeri parlamentare extrem strânse au loc, duminică în Slovenia. Actualul prim-ministru liberal, Robert Golob, se luptă cu populistul de dreapta Janez Jansa, care speră să revină la putere.

Secțiile de votare s-au deschis duminică la ora 7:00, ora locală (06:00 GMT), și se vor închide la ora 19:00 (18:00 GMT), iar rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne vor fi publicate după încheierea secțiilor.

Potrivit Al Jazeera, o revenire a lui Jansa, admirator al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea determina această fostă țară iugoslavă, stat membru al Uniunii Europene cu o populație de două milioane de locuitori, să ia din nou o turnură iliberală, după patru ani de guvernare de centru-stânga sub conducerea lui Golob, în vârstă de 59 de ani.

Niciunul dintre cei doi nu are, însă, șanse să obțină majoritatea parlamentară în urma alegerilor, iar rezultatul ar putea fi decis de partenerii mai mici din coaliție.

Ultimele sondaje de opinie confirmă că Partidul Democrat Sloven (SDS) al lui Jansa și Mișcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob se îndreaptă spre o cursă strânsă, după un final de campanie dramatic, marcat de acuzații de amestec străin și corupție.

Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia

Reamintim că, joi, actualul prim-ministru al Sloveniei, Robert Golob, i-a cerut Ursulei von der Leyen să investigheze acuzațiile potrivit cărora firma israeliană de spionaj Black Cube ar fi intervenit în campania electorală a țării. Premierul a acuzat compania de acțiuni continue și sistematice în UE, în ultimul deceniu și a dat exemplu România și Ungaria.

Cine este Janez Jansa

Ultimul guvern al lui Jansa, care a ocupat de trei ori funcția de prim-ministru, un susținător al Israelului și aliat al prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán, a fost marcat de proteste de amploare și de critici din partea UE legate de respectarea statului de drept.

Sub conducerea lui Golob, un nou-venit în politică când i-a succedat lui Jansa în 2022, Slovenia a legalizat căsătoria între persoane de același sex și a devenit una dintre puținele țări din UE care au calificat războiul Israelului din Gaza drept genocid.

Analiștii spun că Jansa, în vârstă de 67 de ani, are o bază de alegători devotați, iar cu cât prezența la vot este mai scăzută, cu atât sunt mai mari șansele ca el să câștige alegerile.

Miza o reprezintă agenda internă și externă a Sloveniei, unde guvernul în exercițiu s-a concentrat pe reformele sociale și din domeniul sănătății, dar a obținut rezultate mixte, ceea ce a dus la scăderea popularității coaliției de guvernare conduse de Golob.

Jansa a promis că va introduce facilități fiscale pentru întreprinderi și va reduce finanțarea destinată societății civile, asistenței sociale și mass-mediei.

De asemenea, Jansa ar urma probabil să modifice politica externă a lui Golob, în cadrul căreia Slovenia a fost una dintre puținele țări europene care au recunoscut un stat palestinian independent și care, anul trecut, a impus un embargo asupra armelor destinate Israelului.

Citește și

ULTIMA ORĂ Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
13:32
Explozie violentă în inima Istanbulului: două imobile s-au făcut una cu pământul, oameni prinși sub dărâmături
IMOBILIARE Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
13:05
Și-a vândut locuința cu ajutorul ChatGPT și a obținut cu 100.000 de dolari peste estimările agenților
VIDEO Filmarea cu Justin Timberlake arestat în stare de ebrietate a fost făcută publică
12:15
Filmarea cu Justin Timberlake arestat în stare de ebrietate a fost făcută publică
ALEGERI Francezii își aleg primarii din marile orașe: Cine i-ar putea lua locul lui Anne Hidalgo la primăria Parisului. „Protejata“ lui Nicolas Sarkozy, printre favoriti
12:15
Francezii își aleg primarii din marile orașe: Cine i-ar putea lua locul lui Anne Hidalgo la primăria Parisului. „Protejata“ lui Nicolas Sarkozy, printre favoriti
FLASH NEWS Trump sugrumă Cuba. Cum i-a convins pe principalii furnizori ai Havanei să nu-i mai vândă petrol
11:33
Trump sugrumă Cuba. Cum i-a convins pe principalii furnizori ai Havanei să nu-i mai vândă petrol
FLASH NEWS Italienii sunt chemați la urne pentru un referendum care ar putea pune în pericol poziția lui Meloni. Ce presupune reforma judiciară cerută de premier
11:02
Italienii sunt chemați la urne pentru un referendum care ar putea pune în pericol poziția lui Meloni. Ce presupune reforma judiciară cerută de premier
Mediafax
Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Experiment în Atlantic: O soluție chimică eliberată în apă pentru captarea carbonului din oceane
FLASH NEWS Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
13:27
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
JOBURI Jobul ideal pentru călători. Totul este o competiție, iar premiul este de 4.300 de euro. Care sunt condițiile
12:59
Jobul ideal pentru călători. Totul este o competiție, iar premiul este de 4.300 de euro. Care sunt condițiile
NEWS ALERT Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
12:59
Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
12:27
Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
MUNCĂ Ce salarii au shaormarii de la Dristor Kebab, Băneasa, Socului Kebap și shaormeriile de cartier, acum, în 2026
11:29
Ce salarii au shaormarii de la Dristor Kebab, Băneasa, Socului Kebap și shaormeriile de cartier, acum, în 2026
VIDEO Ion Cristoiu: O ticăloșie marca Ilie Bolojan: Guvernul e interesat în explozia prețului la carburant
11:12
Ion Cristoiu: O ticăloșie marca Ilie Bolojan: Guvernul e interesat în explozia prețului la carburant

Cele mai noi

Trimite acest link pe