Slovenia își alege noul prim-ministru: Janez Jansa, admirator al lui Trump și aliat al lui Orban, se luptă să revină la putere. Ce șanse are în fața acualului premier, Robert Golob

Alegeri parlamentare extrem strânse au loc, duminică în Slovenia. Actualul prim-ministru liberal, Robert Golob, se luptă cu populistul de dreapta Janez Jansa, care speră să revină la putere.

Secțiile de votare s-au deschis duminică la ora 7:00, ora locală (06:00 GMT), și se vor închide la ora 19:00 (18:00 GMT), iar rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne vor fi publicate după încheierea secțiilor.

Potrivit Al Jazeera, o revenire a lui Jansa, admirator al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea determina această fostă țară iugoslavă, stat membru al Uniunii Europene cu o populație de două milioane de locuitori, să ia din nou o turnură iliberală, după patru ani de guvernare de centru-stânga sub conducerea lui Golob, în vârstă de 59 de ani.

Niciunul dintre cei doi nu are, însă, șanse să obțină majoritatea parlamentară în urma alegerilor, iar rezultatul ar putea fi decis de partenerii mai mici din coaliție.

Ultimele sondaje de opinie confirmă că Partidul Democrat Sloven (SDS) al lui Jansa și Mișcarea pentru Libertate (GS) a lui Golob se îndreaptă spre o cursă strânsă, după un final de campanie dramatic, marcat de acuzații de amestec străin și corupție.

Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia

Reamintim că, joi, actualul prim-ministru al Sloveniei, Robert Golob, i-a cerut Ursulei von der Leyen să investigheze acuzațiile potrivit cărora firma israeliană de spionaj Black Cube ar fi intervenit în campania electorală a țării. Premierul a acuzat compania de acțiuni continue și sistematice în UE, în ultimul deceniu și a dat exemplu România și Ungaria.

Cine este Janez Jansa

Ultimul guvern al lui Jansa, care a ocupat de trei ori funcția de prim-ministru, un susținător al Israelului și aliat al prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán, a fost marcat de proteste de amploare și de critici din partea UE legate de respectarea statului de drept.

Sub conducerea lui Golob, un nou-venit în politică când i-a succedat lui Jansa în 2022, Slovenia a legalizat căsătoria între persoane de același sex și a devenit una dintre puținele țări din UE care au calificat războiul Israelului din Gaza drept genocid.

Analiștii spun că Jansa, în vârstă de 67 de ani, are o bază de alegători devotați, iar cu cât prezența la vot este mai scăzută, cu atât sunt mai mari șansele ca el să câștige alegerile.

Miza o reprezintă agenda internă și externă a Sloveniei, unde guvernul în exercițiu s-a concentrat pe reformele sociale și din domeniul sănătății, dar a obținut rezultate mixte, ceea ce a dus la scăderea popularității coaliției de guvernare conduse de Golob.

Jansa a promis că va introduce facilități fiscale pentru întreprinderi și va reduce finanțarea destinată societății civile, asistenței sociale și mass-mediei.

De asemenea, Jansa ar urma probabil să modifice politica externă a lui Golob, în cadrul căreia Slovenia a fost una dintre puținele țări europene care au recunoscut un stat palestinian independent și care, anul trecut, a impus un embargo asupra armelor destinate Israelului.

