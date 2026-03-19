Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria

Prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, i-a cerut, joi, Ursulei von der Leyen să investigheze acuzațiile potrivit cărora firma israeliană de spionaj Black Cube ar fi intervenit în campania electorală a țării, potrivit unei scrisori obținute de Politico. Premierul acuză compania de acțiuni continue și sistematice în UE, în ultimul deceniu, caz în care dă exemplu România și Ungaria.

„O astfel de intervenție din partea unei companii private străine reprezintă o amenințare hibridă evidentă la adresa Uniunii Europene și a statelor sale membre, care afectează negativ sau amenință potențial valorile, procedurile și procesele noastre politice comune”, a scris Golob. „Este îngrijorător faptul că un astfel de model de comportament înșelător coordonat din partea unui actor străin nestatal s-a repetat cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare naționale, prezentând astfel riscuri sistemice pentru procesele democratice din Slovenia”, a adăugat el.

Slovenia va organiza alegeri legislative pe 22 martie.

Potrivit rapoartelor Politico, autoritățile slovene au anunțat, săptămâna aceasta, că patru agenți ai Black Cube, o firmă privată de informații fondată de foști membri ai Forțelor de Apărare Israeliene, au vizitat țara și au desfășurat „activități ilegale de supraveghere” și „interceptări telefonice”.

Reprezentanții Black Cube nu au răspuns imediat la solicitarea de a comenta această știre.

În scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, premierul Sloveniei amintește de operațiuni anterioare atribuite Black Cube în România și Ungaria în ultimul deceniu, pentru a sublinia caracterul repetat al acțiunilor companiei.

„Având în vedere operațiunile continue și sistematice desfășurate de Black Cube și operațiunile recente raportate, acestea reprezintă o provocare directă pentru nou-înființatul Scut European pentru Democrație”, a declarat Golob. „Întrucât Centrul European pentru Reziliență Democratică și-a început activitatea operațională în februarie 2026, acest caz constituie un test crucial pentru mandatul său de a proteja statele membre împotriva interferențelor străine.” „Îndemn Comisia să investigheze aceste informații și să sesizeze Centrul European pentru Reziliența Democrației în vederea unei evaluări imediate a amenințării”, a adăugat el.

„Scutul Democrației Europene” este o inițiativă a UE menită să protejeze statele membre împotriva ingerințelor străine și a amenințărilor hibride prin consolidarea monitorizării, coordonării și reacției rapide la dezinformare și la operațiunile de influențare ascunse.

