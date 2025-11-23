Slovenii au respins prin referendum eutanasia, în ciuda deciziei Parlamentului

Slovenii au respins duminică legalizarea sinuciderii asistate printr-un referendum.

Legea sinuciderii asistate fusese aprobată în iulie, în Parlamentul slovac, în urma unui referendum din 2024. Însă, un grup civil susținut de Biserica Romano-Catolică și opoziția conservatoare a strâns 46.000 de semnături pentru repetarea referendumului.

53% dintre votanții sloveni care au ieșit duminică, 23 noiembrie 2025, la vot, au votat împotriva legalizării eutanasiei, informează Reuters.

„Sprijin o cultură a vieții, nu o cultură a morții”, a spus un votant slovac de 50 ani.

„Mă bucur să votez pe chestiuni relevante. Sprijin dreptul oamenilor de a decide în privința vieților lor”, a spus un tânăr votant de 24 de ani.

Unele țări europene ca Austria, Belgia, Țările de Jos și Elveția au legalizat sinuciderea asistată pentru persoanele bolnave aflate în fază terminală, numai după ce toate opțiunile de tratament au fost epuizate.

