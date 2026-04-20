Soarta negocierilor SUA-Iran din Pakistan rămâne incertă. Teheranul insistă că nu va participa. Islamabadul, în stare de alertă

Soarta negocierilor din Pakistan rămâne incertă. Deși Statele Unite au anunțat o nouă rundă de discuții, marți, la Islamabad, Iranul afirmă că nu intenționează să participe. Teheranul a promis, de asemenea, că va „riposta în curând” la confiscarea de către marina americană a unuia dintre cargourile sale.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a afirmat că „deocamdată” nu există planuri ca Teheranul să participe și a subliniat din nou că cererile Washingtonului sunt excesive în ceea ce privește programul nuclear și cel de înarmare.

Baghaei a mai declarat că Washingtonul a demonstrat că „nu este serios” în ceea ce privește continuarea procesului diplomatic și că Teheranul nu își va schimba cererile clar formulate, adăugând că nu crede în termene limită sau ultimatumuri atunci când este vorba de protejarea intereselor naționale.

Între timp, în Islamabad, autoritățile se pregătesc intens pentru a primii cele două delegații – peste 20.000 de membri ai forțelor de securitate au fost mobilizați pe străzi.

Potrivit BFMTV, cartierul instituțiilor este din nou blocat în Islamabad, înaintea negocierilor așteptate pentru găsirea păcii în Orientul Mijlociu între Iran, Israel și Statele Unite. „Zona Roșie” cuprinde marea majoritate a instituțiilor pakistaneze și este acum extrem de bine securizată de forțele armate.

Întreaga capitală se află în stare de alertă, cu peste 20.000 de agenți de securitate mobilizați. Încă de dimineață, elicopterele survolează neîncetat orașul.

Un avion cargo militar american a aterizat în această dimineață la Islamabad, semn că echipele de securitate americane se află la fața locului. De asemenea, a avut loc o întâlnire între ministrul de interne pakistanez și însărcinatul cu afaceri american pentru a finaliza măsurile de securitate.

Cu câteva ore înainte, Donald Trump a anunțat pe Truth Social că o navă comercială sub pavilion iranian a încercat să treacă de blocada navală a SUA din Strâmtoarea Ormuz. Un distrugător american, USS Spruance, a interceptat nava numită TOUSKA care a încercat să pătrundă în Golful Oman. Nava iraniană a refuzat să se conformeze. Distrugătorul a deschis focul. Trump adaugă că în prezent, nava iraniană se află în custodia pușcașilor marini americani.

În urma incidentului, Iranul a amenințat cu represalii și a anunțat că Garda Revoluționară a atacat cu drone nave militare americane.

