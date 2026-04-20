Trafic record în Strâmtoarea Ormuz: peste 20 de nave au tranzitat într-o singură zi. Blocaj total începând de duminică

Mihai Tănase
Peste 20 de nave au traversat Strâmtoarea Ormuz într-o singură zi, cel mai mare flux din ultima lună. Transporturile includ petrol, GPL și produse rafinate, cu destinații cheie din Asia și Africa, potrivit datelor Kpler. Imediat după reinstituirea blocadei, Ormuzul s-a închis complet din nou.

Peste 20 de nave au tranzitat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor furnizate de Kpler, marcând cel mai ridicat nivel de trafic maritim înregistrat de la începutul lunii martie, scrie Reuters.com.

Strâmtoarea Hormuz | Foto – Profimedia Images

Dintre acestea, cinci nave au transportat mărfuri încărcate din Iran, variind de la produse petroliere până la metale. Trei dintre nave sunt specializate în transportul de gaz petrolier lichefiat, una având ca destinație China, iar alta India.

Printre navele monitorizate se numără și tankerul Crave, sub pavilion panamez, care transportă GPL din Emiratele Arabe Unite către Indonezia.

Tancurile Akti A și Athina, încărcate în Bahrain, transportă produse rafinate către Mozambic și Thailanda. De asemenea, tankerul Navig8 Macallister, sub pavilion liberian, transportă aproximativ 500.000 de barili de naftă din Emiratele Arabe Unite către Ulsan, în Coreea de Sud.

Un alt transport semnificativ este realizat de Fpmc C Lord, o navă de mare capacitate care transportă aproximativ 2 milioane de barili de țiței din Arabia Saudită către Taiwan. Totodată, nava Desh Garima, sub pavilion indian, transportă circa 780.000 de barili de țiței din Emiratele Arabe Unite către Sri Lanka. În paralel, nava Ruby transportă îngrășăminte din Qatar către Emiratele Arabe Unite, iar cargoul Merry M duce cocs de petrol din Arabia Saudită către Ravenna, în Italia.

Niciun petrolier nu a traversat Strâmtoarea Ormuz duminică

Niciun petrolier nu a traversat, duminică, Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de monitorizare, ceea ce face ca ziua de duminică să fie una dintre cele mai liniștite din această rută maritimă de la începutul conflictului.

Duminică dimineață, două petroliere sancționate, care transportau gaz petrolier lichefiat, ieșeau din Golful Persic când au fost întoarse brusc din drum de forțele armate iraniene, potrivit agenției de presă Tasnim, afiliată statului iranian.

