Șoc în presa internațională: un român a fost arestat în Germania după ce a desenat cu sânge zeci de svastici pe mașini și case

06 nov. 2025, 18:58, Știri externe
Un roman de 31 de ani a fost arestat în orașul Hanau, din Germania, pentru că a desenat svastici cu propriul sânge pe aproape 50 de mașini, clădiri și cutii poștale.

Bărbatul reținut era într-o puternică stare de ebrietate și a acționat din impuls după un conflict la locul de muncă. Potrivit poliției, avea o alcoolemie de 1,2 la mie. Arestat de poliție, românul a fost internat la psihiatrie.

Cazul șocant este prezentat pe larg și în presa internațională. Marile ziare americane, ca Washington Post, au preluat imediat subiectul.

Anchetatorii au exclus ipoteza unui motiv politic.

Poliția a fost sesizată de oamenii șocați

Șeful poliției din Hessa de Sud-Est, Daniel Muth: „Sunt mândru de munca dedicată și rapidă a colegilor mei. La doar câteva ore după apelul la martori, am reușit să identificăm suspectul și să-l arestăm provizoriu. Acest rezultat arată cât de bine funcționează munca noastră polițienească și cât de importante pot fi sfaturile atente din partea cetățenilor.”

Svasticile din sânge au provocat indignare

Atacul a provocat un șoc profund în oraș – nu doar datorită simbolismului său. Hanau a fost profund zdruncinat de un atac rasist acum 5 ani. În 2020 au existat 9 persoane decedate.

„Ceea ce s-a întâmplat aici încalcă orice linie de decență și umanitate”, a declarat primarul Claus Kaminsky (65 de ani, SPD). „Svasticile nu au ce căuta în Hanau. Nu vom permite ca astfel de simboluri să semene frică sau dezbinare. Prin urmare, depun o plângere penală.”

Sângele era uman dar nu există răni

Prima informație a venit miercuri seara târziu din districtul Lamboy. Un bărbat a descoperit un lichid roșiatic pe mașina sa – o svastică pe capotă. Când a sosit poliția, ofițerii au găsit desene similare în tot mai multe locuri.

Un test preliminar a stabilit că lichidul este sânge uman. Poliția crede acum că bărbatul și-a mânjit propriul sânge pe mașini, cutii poștale și pereți ai caselor. Potrivit poliției, nu există rapoarte despre răniți. Ancheta este în curs de desfășurare pentru daune materiale și utilizarea simbolurilor unor organizații neconstituționale.

„Soția mea a plâns”

Locuitorii orașului au fost afectați  Unul dintre ei este pictorul Secgin Tok (45). O svastică însângerată a fost pictată pe mașina sa de pe Karl-Marx-Straße. „Să pictezi o svastică pe o mașină este rasism pur. Soția mea este speriată și stă acasă plângând pe canapea. A crezut că suntem singurii cu o svastică pe capotă.”

Și Emanuela (27) și Daniela Băcanu (47) – românce – au fost victimele bărbatului. Mașina lor a fost găsită mânjită cu alte 2 svastici. „Nu e normal, oamenii ăștia sunt nebuni. Zona este nesigură, poliția este aici în fiecare săptămână. Trebuie mai multă securitate. Geamul mașinii noastre a fost spart deja de trei ori.”

Oficialii caută indicii și înregistrări video.

Joi, ofițerii au obținut probe, au examinat pereții caselor și au căutat înregistrări video de la camerele de supraveghere. Rămâne neclar cum a obținut făptașul atât de mult sânge.

Ancheta, în special privind circumstanțele exacte, este în curs de desfășurare. Martorii sunt rugați în continuare să contacteze poliția criminală la un număr de urgență.

