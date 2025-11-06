Prima pagină » Actualitate » DNA: Șeful PNL Vaslui – pus sub control judiciar în dosarul generalilor rezerviști. Alți 4 reținuți sunt în dosar. Liberalii l-au suspendat pe șeful din Vaslui al partidului după ce procurorii l-au pus sub măsură preventivă

Bianca Dogaru
06 nov. 2025, 18:16, Actualitate
Liberalii l-au suspendat pe Mihai Barbu după 24 de ore de la izbucnirea cazului

„În urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar.

PNL va analiza situația lui Mihai Barbu în funcție de evoluția dosarului și de clarificările juridice ulterioare. Partidul rămâne ferm angajat în respectarea legii, a integrității și a standardelor etice pe care le promovează în activitatea politică și publică.

Partidul Național Liberal respectă principiul prezumției de nevinovăție, precum și independența instituțiilor judiciare”, a anunțat PNL în această seară, după ce procurorii DNA Iași l-au pus sub control judiciar pe Mihai Barbu.

18:02

Liberalul Mihai Barbu, intermediatul întâlnirii Fănel Bogoș - Bolojan, a fost pus sub control judiciar de DNA

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 06 noiembrie 2025, față de inculpatul BARBU MIHAI, președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru săvârșirea a infracțiunii de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”, a anunțat DNA.

„În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În scopul facilitării obținerii pentru inculpatul B.F. a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la D.S.V.S.A. Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului B.F. cu înalți funcționari ai statului, cu directorul A.N.S.V.S.A. și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului A.N.S.V.S.A.

În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului B.F. că îl va determina pe directorul D.S.V.S.A. Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii D.S.V.S.A. Vaslui privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director al D.S.V.S.A. Vaslui.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Barbu Mihai trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu exercite funcția de președinte al filialei județene Vaslui a unui partid politic.

Inculpatului Barbu Mihai i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, susține DNA.

Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein și Rareș Cristea au fost reținuți de aseară de procurorii DNA Iași și vor fi propuși Tribunalului Vaslui pentru a fi arestați 30 de zile.

Cei 4 sunt acuzați oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de influență, dare de mită și șantaj.

Alte 2 persoane, Silviu Ularu și Oiță Matacă, au fost puși sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 05 noiembrie 2025, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Astăzi este așteptat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este trezorierul PNL. Acesta ar fi intermediat întâlnirea dintre gruparea rezerviștilor și premierul Ilie Bolojan pentru a rezolva problemele lui Fănel Bogoș cu șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

„În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”, precizează DNA.

