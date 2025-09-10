Soldații continuă să patruleze pe străzile din NEPAL după instituirea stării de asediu/ Autoritățile vor purta discuții cu protestatarii

Soldații nepalezi au patrulat, miercuri, străzile din Kathmandu, în contextul unei stări de asediu pe termen nelimitat în capitala țării, care s-a declanșat în urma protestelor mortale împotriva corupției.

Cel mai amplu protest din Nepal din ultimele decenii a fost declanșat de o interdicție a accesului la rețelele de socializare, care a fost anunțată săptămâna trecută. Protestul s-a soldat cu moartea a 19 persoane, luni, poliția utilizând gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a controla mulțimea.

„Încercăm mai întâi să normalizăm situația. Ne-am angajat să protejăm viața și proprietatea oamenilor”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet.

Nu au fost raportate proteste în capitală, dar presa a transmis că 25 de persoane încercau să „creeze probleme” la periferia orașului Kathmandu.

Mai multe clădiri guvernamentale și locuințe ale miniștrilor au fost incendiate în protestele de marți, protestele încheindu-se abia după demisia premierului nepalez, K. P Sharma Oli.

Presa a transmis că autoritățile și protestatarii sunt pregătiți să poarte discuții, dar nu a oferit detalii suplimentare. Majoritatea protestatarilor erau tineri care și-au exprimat furia față de ceea ce au numit eșecul Guvernului de a combat corupția și de a stimula oportunitățile economice.

India își exprimă sprijinul pentru Nepal, în contextul situației alarmante cauzate de proteste

Lipsa locurilor de muncă în Nepal a determinat milioane de oameni să călătorească în țări din Orientul Mijlociu, sau chiar din Europa, inclusiv în România.

Nepalul se confruntă cu instabilitate politică și economică de când protestele au dus la abolirea monarhiei în 2008, potrivit agenției de presă Reuters.

Cabinetul de securitate al Indiei s-a întrunit, marți seara, pentru a discuta despre situația din Nepal.

„Stabilitatea, pacea și prosperitatea Nepalului sunt de cea mai mare importanță”, a declarat premierul Indiei, Narendra Modi.

