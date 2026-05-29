Solidaritate totală cu România: Cum au reacționat liderii UE după prăbușirea dronei rusești la Galați

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au condamnat Moscova, vineri dimineață, după ce o dronă rusească a lovit, în timpul nopții, un bloc de locuințe din România.

Potrivit șefei diplomației europene, „prăbușirea dronei rusești asupra unor blocuri de locuințe din Galați a constituit o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european“.

„Am discutat cu ministrul de externe Oana Țoiu în această dimineață pentru a-i transmite întreaga solidaritate a UE față de România.“, a transmis Kallas pe contul său de X, precizând că „Rusia a încetat de mult să mai respecte granițele“. „Nu se poate permite ca Moscova să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere. Miniștrii de externe ai UE s-au angajat, ieri, să intensifice presiunea asupra Rusiei, să sporească sprijinul acordat Ucrainei și să investească în capacitatea de apărare a Europei.“, a mai adăugat oficialul european.

La rândul său, președintele Consiliului European a anunțat „solidaritate și sprijin deplin pentru România, în urma prăbușirii unei drone rusești asupra unei clădiri de locuințe din Galați, care a provocat rănirea unor civili“.

Consta a precizat că escaladarea acțiunilor Rusiei pe teritoriul UE este imprudentă și iresponsabilă.

„Condamn cu cea mai mare fermitate această încălcare a spațiului aerian național al României și a dreptului internațional. UE este unită în eforturile sale de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni și de a consolida capacitățile de apărare, în special de-a lungul frontierei noastre de est.“, a mai declarat Antonio Costa pe X.

