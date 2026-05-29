Solidaritate totală cu România: Cum au reacționat liderii UE după prăbușirea dronei rusești la Galați

Melania Agiu
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au condamnat Moscova, vineri dimineață, după ce o dronă rusească a lovit, în timpul nopții, un bloc de locuințe din România.

Potrivit șefei diplomației europene, „prăbușirea dronei rusești asupra unor blocuri de locuințe din Galați a constituit o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european“.

„Am discutat cu ministrul de externe Oana Țoiu în această dimineață pentru a-i transmite întreaga solidaritate a UE față de România.“, a transmis Kallas pe contul său de X, precizând că „Rusia a încetat de mult să mai respecte granițele“.

„Nu se poate permite ca Moscova să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere. Miniștrii de externe ai UE s-au angajat, ieri, să intensifice presiunea asupra Rusiei, să sporească sprijinul acordat Ucrainei și să investească în capacitatea de apărare a Europei.“, a mai adăugat oficialul european.

La rândul său, președintele Consiliului European a anunțat „solidaritate și sprijin deplin pentru România, în urma prăbușirii unei drone rusești asupra unei clădiri de locuințe din Galați, care a provocat rănirea unor civili“.

Consta a precizat că escaladarea acțiunilor Rusiei pe teritoriul UE este imprudentă și iresponsabilă.

„Condamn cu cea mai mare fermitate această încălcare a spațiului aerian național al României și a dreptului internațional. UE este unită în eforturile sale de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni și de a consolida capacitățile de apărare, în special de-a lungul frontierei noastre de est.“, a mai declarat Antonio Costa pe X.

 

