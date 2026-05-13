Soluția inedită găsită pentru ca Rubio să intre în China alături de Trump la summitul cu Xi Jinping, în ciuda sancțiunilor Beijingului

Mihai Tănase
Secretarul de stat american Marco Rubio îl însoțește pe președintele Donald Trump într-o vizită oficială la Beijing, deși figurează pe lista sancțiunilor impuse de China. Potrivit unor diplomați, autoritățile chineze au găsit o soluție neașteptată: schimbarea transliterării numelui său în limba chineză.

Secretarul de stat american Marco Rubio a plecat marți spre China alături de președintele Donald Trump, în ciuda sancțiunilor impuse anterior de Beijing împotriva sa.

Marco Rubio – Foto: X/@NS_Neelotpal – Captură foto

Potrivit RFI, autoritățile chineze ar fi depășit blocajul diplomatic printr-o modificare discretă a transliterării numelui lui Rubio în limba chineză.

Fost senator republican de origine cubaneză și unul dintre cei mai vocali critici ai regimului comunist chinez, Rubio a avut un rol important în promovarea sancțiunilor americane împotriva Beijingului, inclusiv în dosarele privind presupusa folosire a muncii forțate a uigurilor și reprimarea mișcării pro-democrație din Hong Kong.

Aceste poziții dure i-au adus, în trecut, sancțiuni directe din partea Chinei, inclusiv interdicția de a intra pe teritoriul țării.

Un nou „nume” pentru Rubio

Potrivit a doi diplomați citați de AFP, guvernul și presa oficială chineză au început, înainte de instalarea administrației Trump în ianuarie 2025, să utilizeze un caracter diferit pentru prima silabă a numelui lui Rubio.

Schimbarea aparent minoră ar avea însă un rol esențial: sancțiunile impuse de Beijing ar fi asociate vechii ortografii chinezești a numelui său.

Ambasada Chinei nu a oferit până acum un punct de vedere oficial privind informațiile apărute.

Întrebat despre această situație, un oficial al Departamentului de Stat american s-a limitat să confirme că Marco Rubio îl însoțește pe Donald Trump în vizita oficială din China. Rubio a fost surprins marți urcând la bordul aeronavei Air Force One.

De la critic al Beijingului la diplomat al administrației Trump

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Marco Rubio și-a adaptat discursul la noua strategie diplomatică a administrației republicane, care pune accent pe relațiile comerciale și dialogul direct cu liderul chinez Xi Jinping.

Marco Rubio – Foto: Profimedia images

În ultimii ani, Trump l-a descris în repetate rânduri pe Xi Jinping drept „prieten”, încercând să mențină deschise canalele economice dintre cele două mari puteri.

Totuși, Rubio a continuat să transmită mesaje ferme în privința Taiwan, afirmând anul trecut că administrația Trump nu va negocia viitorul insulei în cadrul unui acord comercial cu Beijingul.

China consideră Taiwanul parte integrantă a teritoriului său și nu exclude folosirea forței pentru realizarea „reunificării”.

Trump merge în China convins că războaiele din Ucraina și Iran sunt aproape de final: „Va exista o înțelegere. N-am nevoie de ajutorul Beijingului"

FLASH NEWS Ce le transmite Zelenski ucrainenilor înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan
SCANDALOS Scandal pe vasele de croazieră din SUA. Zeci de angajați, inclusiv de pe nave Disney, deportați într-o anchetă privind pornografia infantilă
CONTROVERSĂ Marco Rubio pleacă în China într-un trening identic cu cel purtat de Maduro în momentul capturării sale. Cum s-a pozat secretarul de stat la bordul Air Force One
CONTROVERSĂ Șeful FDA a demisionat după scandalurile privind vaccinurile și avortul. Trump: „Marty Makary este un tip grozav, dar va trece la altceva"
RĂZBOI Paradoxul conflictului dintre SUA și Iran. Statele blocate într-un impas care nu este nici pace, nici război
REACȚIE Fostul consilier prezidențial Iulian Fota cere televiziunilor să nu îl mai sune: Nu pot să mă pliez pe mesajul festivist pe chestiunea B9
FLASH NEWS România, în centrul atenției în presa maghiară: „La vecini se întâmplă ceva grav"/„În plină criză guvernamentală, inflația a luat-o razna în România"
FLASH NEWS Summitul B9. Volodimir Zelenski a ajuns în România. Este însoțit de soția lui, Olena
ULTIMA ORĂ A fost găsit băiețelul de 5 ani dispărut de două zile la Sibiu. Imagini cu momentul în care a fost descoperit din elicopter
FLASH NEWS Claudiu Năsui: Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil
APĂRARE Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm la Summitul B9: „De securitatea Ucrainei și a Moldovei depinde securitatea noastră"
