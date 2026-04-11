Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării

Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării

Somalia, noul front al grupării Statul Islamic. Ce dezastre a provocat în regiunile din nordul-estul țării

Jihadiștii din gruparea Statul Islamic (IS) și-au stabilit un bastion în regiunea Puntland din Somalia. Autoritățile locale susțin că gruparea acționează într-o vastă zonă montană, după eșecurile suferite în Irak și Siria și o folosesc ca bază pentru operațiuni mai ample în Africa și dincolo de aceasta, relatează France 24.

Potrivit sursei citate, din acest stat din nordul-estul Somaliei, jihadiștii au încercat să extindă influența grupării la nivel mondial și să finanțeze alte facțiuni de pe întreg continentul. După înfrângerea ISIS în Orientul Mijlociu în 2019, sute de jihadiști străini au sosit aici. Aceștia s-au alăturat luptătorilor locali și au ocupat un teritoriu de aproximativ 5.000 de kilometri pătrați în regiunea semi-autonomă Puntland.

Guvernul semi-autonom din Puntland a lansat o ofensivă de amploare pentru a elimina gruparea. În câteva luni, forțele sale i-au alungat pe luptătorii grupării IS din satele ocupate, forțându-i să se refugieze în ascunzișuri și peșteri. Ciocnirile zilnice continuă, însă, iar numărul victimelor crește, pe zi ce trece de ambele părți.

„Ne-au luat satul. Ne-au furat casele. Au alungat pe toată lumea. Ne-au furat animalele, mai ales caprele. Ne-au făcut de toate. Am trecut prin multe greutăți. Oricine se opunea lor era decapitat. Au făcut atâtea lucruri împotriva culturii noastre, împotriva religiei noastre.“, se plâng localnicii exilați din casele lor.

„Se ascund, așa că nu ajungem niciodată să-i vedem față în față. Sunt oameni pe care nu-i vedem niciodată, care se ascund și ne distrug viețile.“, spune un altul.

În ciuda violențelor care continuă, armata înregistrează progrese și speră să învingă în curând gruparea IS. Bătălia este crucială nu numai pentru stabilitatea Somaliei, ci și pentru securitatea globală.

„Vrem să spunem lumii întregi că țara noastră a fost devastată, iar poporul nostru rănit. Când membrii IS sunt eliminați de undeva, aceștia reapar în altă parte. E ca un virus. Se pot răspândi în Africa, Asia, Europa, America, peste tot. Așadar, este în interesul tuturor să îi combatem. Le spunem tuturor să rămână precauți. Ajutați-i pe toți cei pentru care aceștia reprezintă o problemă și ajutați-ne și pe noi.“, avertizează ministrul securității din Puntland.

 

