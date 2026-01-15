Prima pagină » Știri externe » Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela

Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela

15 ian. 2026, 18:04, Știri externe
Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela

75% dintre americani se opun încercării lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, arată un sondaj comandat de CNN, realizat de SSRS. Până și partizanii președintelui american sunt împărțiți în mod egal, unde 50% dintre republicani se opun acestei idei.

De cealaltă parte, ultimul sondaj de opinie realizat în Groenlanda arată că o majoritate covârșitoare a locuitorilor insulei, aproape 85%, nu doresc o apartenență la Statele Unite și doar 6% sunt în favoarea devenirii unei părți a SUA. Cu toate că există o dorință larg răspândită pentru independență față de Danemarca, acest lucru nu se traduce prin dorința de a se alătura Statelor Unite. Prim-ministrul Groenlandei a subliniat că, deși se confruntă cu o criză geopolitică între SUA și Danemarca, ei aleg Danemarca.

Trei sferturi dintre americani nu vor preluarea Groenlandei

Eforturile lui Donald Trump de a extinde teritoriul Statelor Unite se confruntă cu dificultăți puternice din partea americanilor. 75% dintre americani spun că nu vor ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei. Opoziția față de această idee este împărțită și în rândul susținătorilor lui Trump, unde 50% dintre republicani și independenți cu înclinații republicane spun că susțin anexarea insulei arctice.

Democrații și independenții cu afinități democrate sunt profund împotriva acestei măsuri, unde 94% dintre aceștia fiind împotrivă în general. Mai mult, 8 din 10 americani independenți, care nu înclină spre niciunul dintre partide, sunt, de asemenea, împotriva ei.

7/10 americani cred că Donald Trump merge prea departe în politica externă a SUA

Donald Trump a scris miercuri pe pagina sa de socializare, Truth Social, că orice mai puțin decât controlul american asupra Groenlandei este inacceptabil. Mesajul său a venit cu puțin înainte de întâlnirea de la Casa Albă între oficialii danezi, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Aproape 7 din 10 americani sunt îngrijorați că Donald Trump a mers prea departe în încercarea de a extinde puterea SUA pe plan extern. În aceeași ordine de idei, 55% spun că președintele a mers prea departe în încercarea de a utiliza armata pentru a-și atinge obiectivele. O proporție tot mai mare spune că deciziile de politică externă ale lui Trump din acest mandat au afectat poziția Americii în lume: 57% spun acest lucru acum, față de 53% vara trecută.

52% dintre americani sunt de acord cu acțiunea SUA din Venezuela

Când vine vorba de acțiunile lui Donald Trump din Venezuela, 52% dintre americani se opun deciziei SUA de a întreprinde o nouă acțiune militară, în timp ce 48% o susțin. În același timp, 58% se opun eforturilor SUA de a controla acțiunile guvernului de la Caracas, acum că Maduro este înlăturat de la putere.

Opiniile partizane cu privire la acțiunea militară inițială din Venezuela sunt imagini în oglindă: 80% dintre democrați și independenți cu înclinații democrate se opun acțiunii, în timp ce 80% dintre republicani și independenți cu înclinații republicane o susțin. Majoritatea americanilor cu înclinații democrate (58%) se opun vehement eforturilor de a controla guvernul Venezuelei, în timp ce doar 28% dintre americanii cu înclinații republicane se simt puternic în favoarea acesteia.

Recomandările autorului:

Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado

Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească

Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor
18:43
Trezoreria SUA a lansat noi sancțiuni împotriva regimului iranian pentru uciderea protestatarilor
ULTIMA ORĂ 🚨 O explozie masivă urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului olandez Utrecht. Cel puțin patru persoane au fost rănite
18:25
🚨 O explozie masivă urmată de un incendiu a avut loc în centrul orașului olandez Utrecht. Cel puțin patru persoane au fost rănite
LIVE UPDATE Trump ia masa la Casa Albă cu liderul opoziției din Venezuela care i-a „suflat” Nobelul. De ce María Corina Machado mizase pe Trump
18:03
Trump ia masa la Casa Albă cu liderul opoziției din Venezuela care i-a „suflat” Nobelul. De ce María Corina Machado mizase pe Trump
INEDIT După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
17:23
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
LIVE UPDATE 🚨 Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
17:05
🚨 Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare
FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Semnalul dat în România pentru intrarea în Primul Război Mondial: „Ne-am dat seama cu toții că ceva se schimbase”

Cele mai noi

Trimite acest link pe