Sondaj CNN: 75% dintre americani se opun încercării SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei. 52% nu sunt de acord cu operațiunea din Venezuela

75% dintre americani se opun încercării lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, arată un sondaj comandat de CNN, realizat de SSRS. Până și partizanii președintelui american sunt împărțiți în mod egal, unde 50% dintre republicani se opun acestei idei.

De cealaltă parte, ultimul sondaj de opinie realizat în Groenlanda arată că o majoritate covârșitoare a locuitorilor insulei, aproape 85%, nu doresc o apartenență la Statele Unite și doar 6% sunt în favoarea devenirii unei părți a SUA. Cu toate că există o dorință larg răspândită pentru independență față de Danemarca, acest lucru nu se traduce prin dorința de a se alătura Statelor Unite. Prim-ministrul Groenlandei a subliniat că, deși se confruntă cu o criză geopolitică între SUA și Danemarca, ei aleg Danemarca.

Trei sferturi dintre americani nu vor preluarea Groenlandei

Eforturile lui Donald Trump de a extinde teritoriul Statelor Unite se confruntă cu dificultăți puternice din partea americanilor. 75% dintre americani spun că nu vor ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei. Opoziția față de această idee este împărțită și în rândul susținătorilor lui Trump, unde 50% dintre republicani și independenți cu înclinații republicane spun că susțin anexarea insulei arctice.

Democrații și independenții cu afinități democrate sunt profund împotriva acestei măsuri, unde 94% dintre aceștia fiind împotrivă în general. Mai mult, 8 din 10 americani independenți, care nu înclină spre niciunul dintre partide, sunt, de asemenea, împotriva ei.

7/10 americani cred că Donald Trump merge prea departe în politica externă a SUA

Donald Trump a scris miercuri pe pagina sa de socializare, Truth Social, că orice mai puțin decât controlul american asupra Groenlandei este inacceptabil. Mesajul său a venit cu puțin înainte de întâlnirea de la Casa Albă între oficialii danezi, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Aproape 7 din 10 americani sunt îngrijorați că Donald Trump a mers prea departe în încercarea de a extinde puterea SUA pe plan extern. În aceeași ordine de idei, 55% spun că președintele a mers prea departe în încercarea de a utiliza armata pentru a-și atinge obiectivele. O proporție tot mai mare spune că deciziile de politică externă ale lui Trump din acest mandat au afectat poziția Americii în lume: 57% spun acest lucru acum, față de 53% vara trecută.

52% dintre americani sunt de acord cu acțiunea SUA din Venezuela

Când vine vorba de acțiunile lui Donald Trump din Venezuela, 52% dintre americani se opun deciziei SUA de a întreprinde o nouă acțiune militară, în timp ce 48% o susțin. În același timp, 58% se opun eforturilor SUA de a controla acțiunile guvernului de la Caracas, acum că Maduro este înlăturat de la putere.

Opiniile partizane cu privire la acțiunea militară inițială din Venezuela sunt imagini în oglindă: 80% dintre democrați și independenți cu înclinații democrate se opun acțiunii, în timp ce 80% dintre republicani și independenți cu înclinații republicane o susțin. Majoritatea americanilor cu înclinații democrate (58%) se opun vehement eforturilor de a controla guvernul Venezuelei, în timp ce doar 28% dintre americanii cu înclinații republicane se simt puternic în favoarea acesteia.

