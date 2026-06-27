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Prințul George, vizită specială la o bază RAF alături de Prințesa de Wales

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Prințul George a făcut un nou pas în pregătirea pentru viitorul său rol de șef al Forțelor Armate britanice. Fiul cel mare al Prințului și Prințesei de Wales a vizitat, alături de mama sa, baza RAF Coningsby, unde a avut ocazia să urce în cabinele unor aeronave istorice și să afle mai multe despre piloții și inginerii care păstrează vie moștenirea Bătăliei Angliei.

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Prințul George și Prințesa de Wales au vizitat baza RAF Coningsby

Prințul George, care va împlini 13 ani luna viitoare, a însoțit-o pe Prințesa de Wales într-o vizită la baza RAF Coningsby din Lincolnshire, într-un nou angajament public care marchează pregătirea sa treptată pentru viitorul rol de rege și comandant al Forțelor Armate.

Un videoclip publicat de Palatul Kensington cu ocazia Zilei Forțelor Armate îl surprinde pe tânărul prinț inspectând Battle of Britain Memorial Flight, unitatea care își are baza la RAF Coningsby.

Imaginile, publicate pe rețelele sociale, îi arată pe Prințul George și pe mama sa așezați în cabinele unui avion Supermarine Spitfire și ale unui Hawker Typhoon, două dintre cele mai emblematice aeronave din istoria aviației britanice.

Prințul George și frații săi, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, au mai vizitat baze aeriene RAF și au asistat la demonstrații aviatice în timpul activităților private ale familiei. Din august 2023, Prințesa de Wales deține funcția de Royal Honorary Air Commodore al RAF Coningsby.

Pasiunea pentru aviație este cunoscută de mai mulți ani

În 2023, Prințul și Prințesa de Wales au fost fotografiați alături de copiii lor la Royal International Air Tattoo, desfășurat la RAF Fairford, în Gloucestershire.

De-a lungul ultimilor ani, atât Prințul William, cât și Prințesa Kate au vorbit în timpul unor angajamente oficiale despre interesul pe care Prințul George îl are pentru domeniul militar.

În 2024, la o recepție organizată în grădinile Palatului Buckingham, Prințul William i-a spus comandorului Chrissie Lacey, preot militar care servește la RAF Coningsby, că fiul său este pasionat de zbor.

Acesta a fost auzit spunând că George și-ar dori foarte mult să viziteze baza deoarece este un „potențial pilot în devenire”.

Totodată, se știe că Prințul George urmează lecții private de pilotaj la aerodromul White Waltham.

Vizita la RAF Coningsby a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Mesajul transmis de Palatul Kensington

În mesajul publicat pe Instagram, Palatul Kensington a transmis:

„În cinstea serviciului și sacrificiului

Sărbătorim Ziua Forțelor Armate prin rememorarea momentelor petrecute alături de Battle of Britain Memorial Flight la baza RAF Coningsby.

Am aflat despre istoria extraordinară a acestor aeronave și i-am întâlnit pe piloții și inginerii care păstrează vie moștenirea lor.

O reamintire puternică a curajului, priceperii și devotamentului celor care au servit și continuă să servească. Mulțumim tuturor celor care au servit și continuă să servească.”

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