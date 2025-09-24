Președintele Franței i-a transmis lui Donald Trump ce trebuie să facă dacă vrea să câștige Premiul Nobel pentru Pace. Emmanuel Macron susține că liderul de la Casa Albă trebuie să facă un singur lucru ca să pună mâna pe prestigiosul premiu.

„Este posibil doar dacă opriți acest conflict” dintre Israel și palestinieni, a declarat Emmanuel Macron, adresându-se președintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV din New York.

„Văd un președinte american mobilizat, care a reiterat în această dimineață la tribuna Națiunilor Unite: «Vreau pace! Am rezolvat șapte conflicte». El vrea Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriți acest conflict”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a mai afirmat că statul Palestina, recunoscut oficial de Franța luni, 22 septembrie, va fi cu adevărat creat „în ziua în care statul Israel îl va recunoaște”.

El a avertizat că Franța nu va rămâne „inertă” în cazul unor represalii israeliene după recunoașterea oficială a statului palestinian.

