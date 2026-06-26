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Spitale în colaps și restricții dure: Parisul interzice consumul și vânzarea de alcool pe timp de caniculă. Cât timp va fi în vigoare măsura

Melania Agiu
Spitale în colaps și restricții dure: Parisul interzice consumul și vânzarea de alcool pe timp de caniculă. Cât timp va fi în vigoare măsura
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Parizienilor li se va interzice, temporar, consumul de alcool în spațiile publice, dat fiind faptul că spitalele din capitala Franței sunt copleșite de valul de căldură care afectează o mare parte a Europei.

„Ne apropiem de un punct de saturație în ceea ce privește capacitatea spitalelor”, a declarat, joi, șeful poliției din Paris, Patrice Faure. El a avertizat că noile măsuri, printre care se numără și interzicerea vânzării de băuturi alcoolice la pachet, sunt necesare pentru a stopa creșterea numărului de internări.

„Trebuie să mă asigur că presiunea scade”, a spus Faure, relatează The Guardian.

La rândul său, ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, a declarat, joi, că serviciul de ambulanță din Paris a înregistrat, într-un interval de 24 de ore, de patru ori mai multe cazuri de stop cardiac decât în mod obișnuit. Ea a precizat că și tinerii au suferit stopuri cardiace.

Interdicția de a consuma alcool în spații publice a intrat în vigoare, vineri, la ora locală 12:00 și se aplică până sâmbătă la ora 7:00 dimineața, iar apoi se repetă în același interval orar de sâmbătă până duminică. Aceasta nu se aplică restaurantelor și cafenelelor care dispun de terase deschise publicului. Mai exact, vânzarea de băuturi alcoolice, la pachet, va fi interzisă de vineri la ora 18:00 până sâmbătă la ora 7:00 dimineața, precum și de sâmbătă la ora 18:00 până duminică la ora 7:00 dimineața.

Ce alte măsuri au mai luat autoritățile franceze

Temperaturile din Paris au atins, miercuri, un record pentru luna iunie ⁠de 40,9 °C (105,6 °F) și s-au apropiat de 40 °C joi. Cel puțin 48 de persoane au murit înecate în Franța de la începutul valului de căldură, iar trei copii mici au murit din cauza căldurii în mașini.

Autoritățile din Paris au pus în aplicare o serie de măsuri pentru a-i ajuta pe cei 2 milioane de locuitori ai orașului să facă față situației. Vânzarea de alcool la unele evenimente publice a fost deja interzisă, multe școli s-au închis, iar parcurile rămân deschise non-stop.

Turnul Eiffel și Luvrul, două dintre cele mai vizitate atracții turistice din lume, și-au redus programul de vizitare la începutul acestei săptămâni din cauza căldurii toride.

Peste 44 de milioane de persoane din Franța, dintr-o populație totală de 67 de milioane, s-au aflat în această săptămână sub cea mai înaltă alertă de caniculă.

Reactoare nucleare, oprite

Două reactoare nucleare din Franța au fost oprite, joi, pentru a se evita deversarea unei cantități prea mari de apă fierbinte în râurile care se încălzesc deja din cauza valului de căldură care a doborât recordurile.

La începutul acestei săptămâni, temperaturile extrem de ridicate au provocat moartea a sute de mii de păsări în fermele avicole din Bretania și din regiunea Pays de la Loire.

Se preconizează că Franța se va confrunta cu alte câteva zile de căldură sufocantă.

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