Incendiile masive de vegetație au cauzat un adevărat dezastru în Chile, unde 16 persoane au murit din cauza flăcărilor. Președintele Gabriel Boric a declarat stare de catastrofă în zonele afectate, unde incendiile au mistuit totul în cale.

Cel puțin 15 persoane au fost confirmate decedate în regiunile Ñuble și Biobío, la aproximativ 500 km sud de capitala Santiago. Cel puțin 20.000 au fost evacuate, transmite BBC.

Cel mai periculos incendiu a cuprins pădurile uscate de la granița cu orașul de coastă Concepción. Aproximativ 250 de case au fost distruse, au declarat oficialii.

Imaginile apărute în presa din Chile, surprind un peisaj apocaliptic. Oamenii încearcă să fugă din calea dezstrului, prin fumul înecăcios, provenit de la vegetația în flăcări.

Chile s-a confruntat cu o serie de incendii devastatoare în ultimii ani, agravate de seceta de lungă durată.

Agenția forestieră din Chile, Conaf, a declarat că pompierii se luptă duminică cu un total de 24 de incendii în toată țara. Cele mai amenințătoare au fost în regiunile Ñuble și Biobío.

„Având în vedere incendiile grave care continuă, am decis să declar stare de catastrofă” în cele două regiuni, a declarat Boric într-o postare pe X. „Toate resursele sunt disponibile”, a adăugat el.

Incendiile au afectat până în prezent 20.000 de hectare (50.000 de acri) în cele două regiuni, spun presa locală.

Cea mai mare parte a evacuărilor au fost efectuate în orașele Penco și Lirquen, la nord de Concepción, care însumează 60.000 de locuitori.

Vânturile puternice au alimentat flăcările pe fondul temperaturilor de vară. Această situația a pus în pericol comunitățile și a împiedicat eforturile de stingere a incendiilor.

O mare parte din Chile este sub alertă de căldură, unde temperaturile e așteptat să ajungă la 38°C în regiunile dintre Santiago și Biobío în următoarele două zile.

Acum doi ani, incendiile forestiere au ucis cel puțin 120 de persoane în regiunea Valparaíso, lângă Santiago.

FOTO: X

