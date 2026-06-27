Stare de urgență în Crimeea, după valul de atacuri ucrainene. Zelenski: „Ucraina luptă pentru toate teritoriile sale”

Crimeea anexată din Rusia intră într-o stare de urgență după atacurile ucrainene care au afectat rețeaua electrică. În paralel, președintele Volodimir Zelenski transmite că Ucraina continuă lupta pentru recucerirea peninsulei.

Stare de urgență instituită de autoritățile instalate de Rusia

Autoritățile susținute de Moscova în Crimeea au declarat vineri stare de urgență, după mai multe zile de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaiev, a anunțat măsura într-un mesaj video pe Telegram.

„Această stare de urgență va rămâne în vigoare până când situația se va îmbunătăți”, a declarat el.

Separat, Serghei Aksionov, guvernatorul instalat de Rusia în Crimeea, a afirmat că măsura are și un scop economic.

„Această abordare ar trebui să simplifice și să eficientizeze procesul de despăgubire pentru pagubele materiale”, a spus Aksionov.

Compensații, restricții și efecte asupra populației

Razvojaiev a precizat că starea de urgență va permite firmelor să invoce clauze de forță majoră și va facilita acordarea de compensații pentru echipamentele electrice avariate în urma întreruperilor de curent. De asemenea, autoritățile pot introduce restricții privind libertatea de circulație.

În același context, el a declarat că problemele cu alimentarea cu energie au afectat și rețeaua de apă.

„Instabilitatea alimentării cu energie a afectat presiunea apei în unele zone din Sevastopol”, a spus Razvojaiev, adăugând că alimentarea cu apă va reveni la normal după stabilizarea sistemului energetic.

Tot vineri dimineață, transportul maritim de pasageri în Golful Sevastopol a fost suspendat, fără o explicație oficială.

Probleme pe Podul Kerci și în transportul feroviar

Restricții au fost impuse și pe Podul Kerci, principala legătură dintre Crimeea și Rusia continentală. Peste 2.000 de vehicule au așteptat să traverseze, iar timpul de așteptare a ajuns la aproximativ cinci ore.

Autoritățile ruse nu au precizat cauza întârzierilor, însă podul a fost vizat în repetate rânduri de atacuri ucrainene după invazia din 2022.

În cursul săptămânii, autoritățile din Crimeea au anunțat reducerea la jumătate a numărului de trenuri dintre peninsulă și Rusia, de la 14 la 7 curse zilnice. Toate trenurile vor avea capăt de linie stația Kerci-Iujnaia, iar transportul pasagerilor va fi continuat cu autobuze.

Presiune asupra aprovizionării și economiei locale

Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone asupra camioanelor militare și cisternelor care transportă combustibil spre Crimeea, ceea ce a dus la penurii locale de benzină.

Armata ucraineană a transmis că extinderea campaniei de lovituri ar putea forța Rusia să reia utilizarea Podului Kerci pentru transporturi militare.

Situația afectează și economia locală, dependentă de turism. Potrivit publicației ruse Kommersant, rezervările hoteliere au scăzut puternic, iar numărul anulărilor este cu aproximativ 88% mai mare față de anul trecut.

Mesajul lui Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis pe platforma X un mesaj amplu dedicat Crimeei și războiului.

„Astăzi, nimeni de pe Pământ nu poate spune că nu luptăm pentru Crimeea sau că am uitat de Crimeea. Fiecare zi dovedește că Ucraina își amintește de fiecare parte a pământului său, de fiecare dintre oamenii săi și luptă cu adevărat pentru a asigura dreptatea întregului nostru stat și a fiecărei părți integrante a lui”

El a subliniat că războiul a început cu ocuparea Crimeei.

„Rusia și-a adus războiul în Ucraina, începând de nicăieri altundeva decât cu Crimeea, iar acum, prin acțiunile noastre – sancțiuni pe termen mediu împotriva ocupantului rus, planul nostru de sancțiuni pe termen lung și toate celelalte forme de presiune asupra agresorului – facem tot posibilul pentru a forța Rusia să pună capăt războiului și să restabilească dreptatea. Și Crimeea este cea care se află în centrul acestei politici de asigurare a dreptății.”

„Dreptate pentru poporul tătar din Crimeea”

Zelenski a afirmat că Rusia a folosit peninsula ca platformă de atac.

„ Rusia a transformat Crimeea într-o rampă de lansare pentru operațiuni agresive împotriva altor părți ale țării noastre și împotriva altor națiuni. De foarte mult timp, Rusia încearcă să-și normalizeze războiul – să determine Ucraina, întreaga Europă și lumea să accepte că agresiunea sa nu poate fi oprită și că dreptatea nu poate fi restabilită. Astăzi, Ucraina privează Rusia de această rampă de lansare și pune capăt încercărilor acesteia de a normaliza războiul. Și, făcând acest lucru, ne amintim că dreptatea pentru Ucraina înseamnă, de asemenea, dreptate pentru poporul tătar din Crimeea – un popor forțat să îndure deportarea și decenii de opresiune, un popor care a reușit să se întoarcă în patria sa, dar căruia rușii au încercat să i-o fure din nou, un popor care și-a păstrat vitalitatea și rămâne o parte inseparabilă a societății noastre.”

Zelenski a făcut referire și la tătarii crimeeni.