Prima pagină » Știri externe » Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare

Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare

05 nov. 2025, 16:05, Știri externe
Statele Unite au realizat cu succes testul cu racheta balistică Minuteman III, capabilă să poarte focos nuclear. Putin anunță și el teste nucleare
SUA testează prima rachetă balistică intercontinentală cu capacitate nucleară. De ce Trump reîncepe cursa înarmării cu China și Rusia

La cerințele președintelui Donald Trump, Statele Unite au lansat astăzi rahcheta balistică intercontinentală (ICBM) Minuteman III neînarmată, capabilă să transporte focos nuclear. Testul, denumit GT 254, a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului ICBM.

„GT 254 nu este doar o lansare – este o evaluare cuprinzătoare pentru a verifica și valida capacitatea sistemului ICBM de a-și îndeplini misiunea critică”, a declarat locotenent-colonelul Karrie Wray.

Trump a anunțat săptămâna trecută într-o postare pe Truth Social că a ordonat Departamentului de Război să înceapă imediat testarea armelor nucleare și a folosit drept argument activitățile în curs ale rivalilor Rusia și China.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a specificat că nu este vorba de o detonare efectivă, iar testul se va concentra pe verificarea componentelor pentru a se asigura că acestea pot permite o explozie nucleară, dacă este necesar.

Lansarea s-a făcut de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California și a vizat poligonul de testare al SUA de pe Atolul Kwajalein din Insulele Marshall.

Acesta este al doilea test nuclear al forțelor americane de la lansarea în luna septembrie, de pe submarine, a patru rachete Trident II în largul Floridei.

Forțele Aeriene Americane au în prezent aproximativ 400 de rachete intercontinentale Minuteman III în silozurile din Colorado, Montana, Nebraska, Dakota de Nord și Wyoming, cu o rază de acțiune de peste 9.600 de km. Racheta Minuteman III, dezvoltată în 1970 și modernizată în 2015, i-a prelungit durata de viață până în 2030. Personalul a descris rachetele balistice Minuteman III ca fiind „practic noi, cu excepția cartușului”, conform raportului din ianuarie al Proiectului de Informații Nucleare.

Putin anunță și el pregătiri pentru teste cu arme nucleare

Vladimir Putin a declarat miercuri în fața Consiliului de Securitate că Rusia, din moment ce alte țări efectuează teste nucleare, va trebui să dea un răspuns pe măsură. Astfel, președintele rus a instruit Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, serviciile speciale și agențiile civile să propună posibilități pentru pregătirea testelor cu arme nucleare.

„Aș dori să menționez că Rusia și-a respectat întotdeauna cu strictețe obligațiile asumate în temeiul Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare. Nu avem de gând să ne abatem de la aceste angajamente. Cu toate acestea, în discursul privind starea Uniunii din 2023, am afirmat că, dacă Statele Unite sau alte state părți la tratat efectuează astfel de teste, Rusia va fi, de asemenea, obligată să ia măsuri de retorsiune adecvate”, a declarant Vladimir Putin.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

“Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!”

Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie

Citește și

EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
EXTERNE Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
16:23
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
EXTERNE Alertă în Franța. O mașină a intrat într-un grup de pietoni. Șoferul a strigat „Allah Akbar” în momentul arestării
15:19
Alertă în Franța. O mașină a intrat într-un grup de pietoni. Șoferul a strigat „Allah Akbar” în momentul arestării
EXTERNE Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă
15:06
Statul din Europa în care se pregătesc amenzi uriașe pentru șoferii care folosesc faruri care orbesc în trafic. De când se implementează noua regulă
EXTERNE Rusia, ACUZAȚII grave la adresa NATO. Kremlinul vede în exerciţiile aliaţilor din Marea Baltică scenariul unei blocade a Kaliningradului
15:00
Rusia, ACUZAȚII grave la adresa NATO. Kremlinul vede în exerciţiile aliaţilor din Marea Baltică scenariul unei blocade a Kaliningradului
EXTERNE Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral
14:41
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost victima hărțuirii sexuale. Momentul în care un bărbat încearcă să o atingă în plină stradă, viral
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce fenomen a întârziat oxigenarea Pământului cu un miliard de ani?
ACTUALITATE „Call Before You Dig”. Harta României a evenimentelor cu potențional catastrofal de explozie
17:16
„Call Before You Dig”. Harta României a evenimentelor cu potențional catastrofal de explozie
EVENIMENT Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
17:10
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
EXCLUSIV „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
17:08
„Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
HOROSCOP Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
16:48
Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
FLASH NEWS Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
16:28
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România