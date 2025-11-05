La cerințele președintelui Donald Trump, Statele Unite au lansat astăzi rahcheta balistică intercontinentală (ICBM) Minuteman III neînarmată, capabilă să transporte focos nuclear. Testul, denumit GT 254, a evaluat fiabilitatea, pregătirea operațională și precizia sistemului ICBM.

„GT 254 nu este doar o lansare – este o evaluare cuprinzătoare pentru a verifica și valida capacitatea sistemului ICBM de a-și îndeplini misiunea critică”, a declarat locotenent-colonelul Karrie Wray.

Trump a anunțat săptămâna trecută într-o postare pe Truth Social că a ordonat Departamentului de Război să înceapă imediat testarea armelor nucleare și a folosit drept argument activitățile în curs ale rivalilor Rusia și China.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a specificat că nu este vorba de o detonare efectivă, iar testul se va concentra pe verificarea componentelor pentru a se asigura că acestea pot permite o explozie nucleară, dacă este necesar.

Lansarea s-a făcut de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California și a vizat poligonul de testare al SUA de pe Atolul Kwajalein din Insulele Marshall.

Acesta este al doilea test nuclear al forțelor americane de la lansarea în luna septembrie, de pe submarine, a patru rachete Trident II în largul Floridei.

Forțele Aeriene Americane au în prezent aproximativ 400 de rachete intercontinentale Minuteman III în silozurile din Colorado, Montana, Nebraska, Dakota de Nord și Wyoming, cu o rază de acțiune de peste 9.600 de km. Racheta Minuteman III, dezvoltată în 1970 și modernizată în 2015, i-a prelungit durata de viață până în 2030. Personalul a descris rachetele balistice Minuteman III ca fiind „practic noi, cu excepția cartușului”, conform raportului din ianuarie al Proiectului de Informații Nucleare.

Putin anunță și el pregătiri pentru teste cu arme nucleare

Vladimir Putin a declarat miercuri în fața Consiliului de Securitate că Rusia, din moment ce alte țări efectuează teste nucleare, va trebui să dea un răspuns pe măsură. Astfel, președintele rus a instruit Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, serviciile speciale și agențiile civile să propună posibilități pentru pregătirea testelor cu arme nucleare.

„Aș dori să menționez că Rusia și-a respectat întotdeauna cu strictețe obligațiile asumate în temeiul Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare. Nu avem de gând să ne abatem de la aceste angajamente. Cu toate acestea, în discursul privind starea Uniunii din 2023, am afirmat că, dacă Statele Unite sau alte state părți la tratat efectuează astfel de teste, Rusia va fi, de asemenea, obligată să ia măsuri de retorsiune adecvate”, a declarant Vladimir Putin.

