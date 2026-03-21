Statele Unite au lovit un depozit subteran de rachete din Iran cu bombe de peste două tone. Ce putere au noile GBU-72

Șeful Comandamentului Central al SUA, amiralul Brad Cooper, a transmis, sâmbătă, că armata americană rămâne „concentrată pe eliminarea amenințării pe care Iranul o reprezintă de zeci de ani pentru libera circulație a mărfurilor prin Strâmtoarea Ormuz”. Acesta a dezvăluit, într-un mesaj video, că SUA au lansat mai multe bombe de peste două tone asupra unei instalații subterane situate de-a lungul coastei Iranului, relatează Times of Israel.

„La începutul acestei săptămâni, am lansat mai multe bombe de 2.250 kg asupra unei instalații subterane situate de-a lungul coastei Iranului. Regimul iranian a folosit instalația subterană consolidată pentru a depozita discret rachete de croazieră antinavă, lansatoare mobile de rachete și alte echipamente care prezentau un risc periculos pentru transportul maritim internațional”, spune el într-o actualizare video. „Nu numai că am distrus instalația, ci am distrus și bazele de asistență ale serviciilor de informații, precum și stațiile de retransmisie ale radarelor de rachete care erau folosite pentru a monitoriza mișcările navelor”, spune Cooper. „Ca urmare, capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz și în zonele învecinate este afectată, iar noi nu vom înceta să urmărim aceste obiective”, adaugă el.

Potrivit oficialului, până acum, armata SUA a lovit peste 8.000 de ținte militare, inclusiv 130 de nave iraniene, aceasta fiind „cea mai mare eliminare a unei marine pe o perioadă de trei săptămâni de la Al Doilea Război Mondial.“

Atacul în care s-au folosit noile bombe de peste două tone a fost anunțat de CENTCOM pe 18 martie. Presa americană a scris atunci că Statele Unite au lansat cea mai nouă și a doua cea mai puternică bombă, numită GBU-72 și concepută pentru distrugerea buncărelor, asupra unor ținte fortificate din Iran. USA Today preciza că aceasta a fost prima dată când arma a fost utilizată în luptă, potrivit mai multor surse.

GBU-72 a fost dezvoltată pentru a înlocui GBU-28, o bombă de 2.200 de kg destinată distrugerii buncărelor, utilizată pentru prima dată în 1991, potrivit publicației Stars and Stripes. Aceasta este considerată mult mai letală decât GBU-28, care a fost folosită în Irak în timpul operațiunii „Furtuna în deșert” și în cadrul invaziei americane din Irak din 2003.

Deși GBU-72 și GBU-28 pot fi transportate de avioane de vânătoare și bombardiere, acestea sunt mult mai puțin puternice decât imensa bombă anti-buncăre GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

GBU-72 înlocuiește o versiune mai veche a bombei, concepută pentru a penetra ținte subterane fortificate și îngropate la adâncime, precum baze de rachete, centre de comandă, instalații nucleare și altele, reducând în același timp la minimum pagubele la suprafață.

RECOMANDĂRILE AUORULUI:

Totul sau nimic în Arctica? Putin mută provocator, 7 submarine nucleare din clasa Delta-IV și Borei au fost desfășurate în zona Peninsulei Kola. „Două treimi din flotă”

Elveția interzice exporturile de arme către SUA pe durata războiului cu Iranul. Ce principiu a invocat Guverul de la Berna și ce valoare au avut livrarile anul trecut. America a fost al doilea mare importator