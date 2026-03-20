Elveția interzice exporturile de arme către SUA pe durata războiului cu Iranul. Ce principiu a invocat Guverul de la Berna și ce valoare au avut livrarile anul trecut. America a fost al doilea mare importator

Elveția va suspenda exporturile de arme către Statele Unite pe durata războiului cu Iranul, invocând principiul neutralității, relatează Swissinfo.ch.

„În prezent, exporturile de material de război către Statele Unite nu mai pot fi autorizate”, a declarat vineri guvernul.

Autoritățile de la Berna au subliniat că „de la escaladarea conflictului, pe 28 februarie, nu s-au mai eliberat noi licențe pentru exportul de material de război către SUA”.

Regulile stricte de neutralitate ale Elveției au determinat-o deja să-și închidă spațiul aerian pentru zborurile militare americane legate direct de războiul din Iran.

„Legea neutralității interzice survolurile părților implicate în conflict care servesc unui scop militar”, se arată în declarație.

Berna a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, că survolurile americane care depășesc numărul obișnuit vor fi refuzate, cu excepția cazului în care scopul lor este clar și nu are legătură cu conflictul.

Statele Unite au fost al doilea cel mai mare importator de arme elvețiene anul trecut, aproximativ 10% din livrări fiind destinate acestei țări. Vânzările, în valoare de 94,2 milioane de franci (119 milioane de dolari), au constat în principal în vehicule aeriene, muniții și arme de mână, potrivit datelor guvernului elvețian.

Poziția de neutralitate a țării a reprezentat o adevărată bătaie de cap pentru producătorii de armament din Elveția. Guvernul a împiedicat țările aliate să trimită echipamente fabricate în Elveția către Ucraina. Acest lucru a însemnat că producătorii locali au pierdut o serie de comenzi pe măsură ce Europa s-a reînarmat în urma invaziei rusești. Temându-se că vor fi excluse din lanțurile de aprovizionare europene, unele companii elvețiene și-au mutat producția în alte țări pentru a ocoli regulile.

Ca răspuns, în decembrie, parlamentarii au relaxat prevederile unei legi de bază, intenționând să permită exporturile către un grup bine definit de 25 de țări, în majoritate occidentale — inclusiv SUA. Însă modificarea nu a intrat încă în vigoare, întrucât, în conformitate cu democrația directă elvețiană, proiectul de lege poate fi încă contestat printr-un referendum dacă se strâng suficiente semnături până la jumătatea lunii aprilie.

