Prima pagină » Știri externe » Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă

Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă

09 ian. 2026, 15:02, Știri externe
Statele Unite confiscă a cincea navă cu petrol a Venezuelei: Petrolierul Olina în Caraibe. Blocada globală maritimă a SUA continuă

Statele Unite au confiscat petrolierul Olina în Caraibe, lângă Trinidad, ca parte a eforturilor Washingtonului de a controla exporturile de petrol din Venezuela, a declarat, vineri, un oficial american, relatează Reuters.

Potrivit acestuia, nava a plecat din Venezuela. Aceasta este a cincea acțiune de acest fel din ultimele săptămâni.

Conform bazei de date publice de transport maritim Equasis, petrolierul Olina a fost înregistrat în mod fals sub pavilionul Timorului de Est. O sursă din domeniul transportului maritim, familiarizată cu operațiunea, a declarat că petrolierul a plecat din Venezuela înainte de a se întoarce în Caraibe, unde a fost confiscat de autoritățile americane.

La rândul său, compania britanică de gestionare a riscurilor maritime Vanguard a declarat: „Sistemul de urmărire AIS  al navei a fost activ ultima dată acum 52 de zile în zona economică exclusivă a Venezuelei, la nord-est de Curaçao.”

O  sursă din industrie a declarat că nava Olina a plecat din Venezuela săptămâna trecută încărcată cu petrol, ca parte a unei flotile, la scurt timp după ce SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie. Statele Unite ar fi impus sancțiuni petrolierului în ianuarie anul trecut, când acesta opera sub numele Minerva M.

SUA au început o blocadă navală parțială asupra transporturilor de petrol din Venezuela la mijlocul lunii decembrie și de atunci au abordat sau confiscat alte patru nave care încercau să comercializeze petrol.

Al treilea petrolier confiscat în doar două zile

Reamintim că Statele Unite au preluat, miercuri, controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, tot miercuri fiind capturat de SUA încă un petrolier, în urma unei operațiuni separate în Marea Caraibilior.

Nava petrolier Bella 1 a fost confiscată miercuri, la aproximativ 300 de kilometri de coasta de sud a Islandei, în nordul Oceanului Atlantic, potrivit site-ului de urmărire a navelor MarineTraffic.

Separat, miercuri, Garda de Coastă a SUA a anunțat că a interceptat un alt petrolier din flota neagră care se află sub sancțiuni, M Sophia, într-o operațiune desfășurată în Caraibe.

Știre în curs de actualizare.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
16:17
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
15:51
Iranul transformă protestele în masacru: Tineri au fost împușcați de regim cu o mitralieră montată pe o Toyota
CONTROVERSĂ China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
15:08
China continuă cooperarea cu Venezuela. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a avut o întâlnire cheie cu ambasadorul chinez
MESAJ Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea
14:36
Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea
MILITAR Soldații danezi sunt obligați să pună mâna pe arme în cazul în care americanii intră în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite scenariul din al Doilea Război Mondial
14:16
Soldații danezi sunt obligați să pună mâna pe arme în cazul în care americanii intră în Groenlanda. O lege din 1952 le permite să evite scenariul din al Doilea Război Mondial
FLASH NEWS Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
13:52
Încă două persoane au fost împușcate în SUA de agenții ICE. „Erau afiliați unei bande venezuelene“. Primarul cere oprirea operațiunilor Serviciului
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera, confiscat recent. „Îi suntem recunoscători”
Cancan.ro
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce păsările de munte cântă dimineața și de ce uneori sunt tăcute?
ULTIMA ORĂ Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
16:23
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur: PSD o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. „A votat fără să protejeze fermierii români”
PERICOL Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
16:19
Mai multe avalanșe s-au produs în Munții Făgăraș. Salvamontiștii avertizează: „Nu vă deplasați în zonele înalte fără experiență și echipament”
ECONOMIE Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
16:12
Producția de automobile în România a scăzut în 2025, însă țara noastră își consolidează poziția la nivelul UE
ALERTĂ Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
16:04
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
SPORT Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
16:00
Mastersul de la Londra începe duminică. Unde se poate urmări la TV primul turneu de snooker al anului
SCANDAL Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”
15:37
Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe